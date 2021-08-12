На Урале провели исследование о правах мужчин и женщин

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12 августа 2021, 21:19 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Фото: cоцсети

На Урале учёные провели исследование по поводу вопроса о правах мужчин и женщин. Как оказалось, у мужчин не так-то и много прав, как казалось на первый взгляд. Журналисты побеседовали с Инарой Ягофаровой, доцентом кафедры теории и истории государства и права из Уральского института. Как отметила доцент, «король в некоторых случаях не только не всемогущий, но и «голый». Например, стоит выделить случай в суде, когда мужчине дали отказ в получении материнского капитала. Ведь раньше по закону право на капитал имела только мать ребёнка, и даже в случае, когда детей воспитывал один мужчина. После нескольких инцидентов и обсуждений капитал стали называть уже семейным. Мужчины получили такое право, но только при соблюдении ряда условий. На данный момент разрабатывается особый законопроект на тему отцовского капитала. Он как раз и должен исправить все «ошибки прошлого».

Ещё стоит отметить, что мужчина обязан платить алименты и содержать свою жену, когда она беременна или когда ребёнок находится в возрасте до 3-х лет. Женщина, при этом, не несёт никакой реальной ответственности. Алименты она должна выплачивать только в том случае, если её лишили родительских прав. Помимо всего прочего, женщины в большинстве стран не служат в армии, разве что только по собственному желанию. Хотя в отдельных государствах представительницы прекрасного пола обязаны пройти военную подготовку. К примеру, в Израиле служат абсолютно все. Но всё же отношения в армии к женщинам не слишком суровое, как в тех же мужских войсках. В патриархальных или строгих мусульманских странах женщины вообще не подпускаются ни к армии, ни к полиции. Ношение оружия им попросту запрещается.

За совершение преступлений мужчины и женщины тоже несут не равную ответственность. В нашей стране для женского пола есть внушительный ряд послаблений. Ни одна из преступниц не может сесть на пожизненное заключение. Более того, если виновной исполняется больше 55 лет, она не может быть наказана принудительными работами. Если женщина растит ребёнка до 3-х лет, для неё исключается назначение обязательных или исправительных работ. К матерям детей младше 14 лет вовсе не применяется арест. В плане пенсий русским женщинам тоже повезло, хотя по некоторым данным, только отчасти. Они могут выйти на заслуженный отдых на 5 лет раньше мужчин. Если у матери трое детей, и она воспитала их до 8 лет, ей дозволено выйти на пенсию на 3 года раньше. Если же четверо детей – то на четыре года. Мужчинам же не даётся никаких поблажек. На них все эти правила не распространяются.

Выходит, что женщинам в нашей стране, и во многих других державах, действительно повезло. На них не распространяются многие суровые наказания. Им даются всевозможные послабления. А вот мужчины, наоборот, должны отвечать за каждое своё действие. Возможно, это и правда справедливо, так как женщина – это в первую очередь мать и хранительница человеческой жизни. Далеко не каждый мужчина выдержал бы испытания в виде родов и дальнейшего восстановления организма. Не стоит забывать, что роды стоят на 2-м месте по списку болевых ощущений. На 1-м идёт сгорание заживо.

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