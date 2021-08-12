Как расправлялся товарищ Сталин с «врагами сельского люда»

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12 августа 2021, 21:10 Александр Крохмаль, Журналист

Сталин всегда славился хитростью и изворотливостью. Он, без сомнения, был не глупым человеком, и ради закрепления собственной власти постоянно придумывал что-то неординарное. Он желал, чтобы его страшились, но в то же время уважали и любили. Для этого надо было пойти по ступеням восточной деспотии, и в итоге привести людей к почитанию верховного вождя на уровне божества. «Кулацкая операция», возглавляемая НКВД, вызывала массу недовольства в сельской местности. К тому же первую половину 30-х годов во многих областях СССР нередко вспыхивали антисоветские восстания, о которых современные учебники истории почти не упоминают. Люди пытались организовать хоть какое-то сопротивление, но все их бунты безжалостно подавлялись Красной армией и «опричниками» самого Сталина.

В августе 1937 года «Отец народов» нашёл способ увязать широкие репрессии в сёлах с послаблениями в отношении крестьян. Он задумал сделать крестьян своими неофициальными союзниками. Сталин решил демонстративно расправиться со всеми, кто считался обидчиками сельского люда. При этом, ранее он сам натравливал их на крестьян, требуя в строгости выполнять все планы хлебопоставок. В Сталинском приказе был чётко указан уровень начальников, которых следовало выводить на «чистую воду», а после всего – жестоко наказывать. Под директиву подпадали первые секретари райкомов и председатели райисполкомов. Одновременно колхозникам сделали послабления. Например, отменили взыскание недоимок, освободили нетрудоспособных от налогов и сократили планы хлебозаготовок.

Сталин считал, что крестьян, увидев, как над их обидчиками публично расправляются, сразу же воспримут «кулацкую революцию», как должное, и поддержат реформы действующей власти. Поэтому массовые аресты и суды нужно было подать, как благое дело. Крестьяне должны были видеть в этом «неутомимую борьбу за народное счастье». 3 августа 1937 года Сталин внёс поправку в последний абзац шифровки, посланной секретарям Обкомов и ЦК Нацкомпартий. Он дважды вписал «врагов народа», подчёркивая, что именно так нужно рассматривать всех «вредителей сельского хозяйства». Обоснование для процессов было найти легко. По сути, на казнь можно было отправить любого человека, даже совсем невиновного. Сталину было неважно, есть ли виновники или нет. Они должны быть…. Хотят они этого или нет. А что до исполнителей наказания, то с ними было намного проще. Как говорится, «Партия сказала - надо, комсомол ответил – есть». И никаких углублённых разбирательств.

В публикуемой шифровке Сталина от 3 августа ничего не говорились про меру наказания по отношению к «вредителям». Одно было ясно: она должна быть самой суровой. В телеграмме, посланной 27 августа в Смоленский обком «вождь» народов посоветовал приговорить обвиняемых к расстрелу, и информацию о расстреле тут же публиковать в местных газетах. Писал он это не в суд, а обкому партии. Создаётся вопрос, а имеет ли право обком приговаривать кого-то к смерти? Ответ – имеет, если только правосудие целиком и полностью подчинено верховной власти. Монархический режим Сталина подмял под себя всю государственную структуру. Поэтому можно считать, что судов в СССР не было как таковых. Вся полнота власти принадлежала монарху, в лице которого выступал товарищ Сталин. Об этом он позаботился ещё в начале 30-х годов.

Уже осенью 1937 года началась целая вакханалия процессов. Именно тогда был увеличен максимальный срок наказания с 10 до 25 лет по делам о «диверсии» и «вредительстве». На местах часто выслуживались, кто засудит больше всех «врагов народа». По всей стране было организовано свыше 500 процессов, большая часть которых были открытыми. Всё это широко освещалось в местных печатных изданиях. Аресты проводились силами НКВД. В этих же структурах готовились (в основном конечно же фабриковались) дела для дальнейших процессов. Согласно данным от Вышинского, посланным лично самому Сталину, на 10 декабря 1937 года в судах было рассмотрено 445 групповых дел на 3559 «вредителей в системе Заготзерно». 1193 человека были приговорены к расстрелам. Притом неизвестно, сколько именно там было виновников. Скорее всего, либо никого, либо от силы человек 5 или 10. Также было рассмотрено 181 групповое дело на 2053 «вредителей животноводства». 762 человека получили высшую меру наказания в лице приговора к смертной казни. Но это было далеко не всё. В дальнейшем масштабы террора только возрастали.

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