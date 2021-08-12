Русские – пьют, французы – не моются, украинки – проститутки: кто навешал на нас ярлыки

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12 августа 2021, 18:41 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников

Современный мир – открытый и разнообразный. Любая культура доступна по щелчку пальцев – просто зайдите в интернет, посмотрите, почитайте, познакомьтесь уже в конце концов с кем-то из другого конца планеты, но… стереотипы все равно не дают покоя. У корейца обязательно спросят ест ли он собак, у шотландца – где его килт, а белорусу предложат картошку. И вроде бы развенчателей мифов полно, но стереотипами земля все равно полнится. Потому что мы сами их создали.



А весь мир подхватил. Поэтому, говоря «типичный англичанин» или «типичный немец», мы имеем в виду вполне определенный характер.



«Эти культурные образы формируются литературой, кино, рассказами тех, кто посещал страну, и средствами массовой информации, – говорит историк, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Сыдып БАЛЬДРУЕВ. – Формирование стереотипов связано также с длительным историческим процессом общения народов друг с другом. Чаще всего образы других стран неоднозначны, противоречивы, включают в себя и традиционные стереотипы, и современные представления».



И эти представления не взялись из воздуха. Все это на самом деле есть или было когда-то. Никуда не исчезнет, например то, что испанцы выражают свои чувства открыто и естественно, они шумны и говорливы. Американцы в наших глазах грубы и обеспечены, а Сицилия устойчиво продолжает ассоциироваться с территорией мафии и крестных отцов.



«Все эти стереотипы весьма успешно поддерживает не только кино или литература, но и туризм, бизнес, – уверен управляющий партнер проп-трейдинговой компании «Ватага», MBA Евгений ВАСЕЕВ. – Именно так проще всего завлекать иностранцев. Мы ведь продаем матрешек, хотя они не стоят в каждом доме, как думают некоторые жители заграницы. А миллионы людей, по крайней мере до пандемии, ездят по странам, тратя миллиарды долларов в месяц, дабы окунуться именно в такую среду, о которой мечтали, смотря любимый фильм. Так зачем отказывать людям? Если на этом еще и можно заработать».



И не только история и бизнес поддерживают стереотипы. Их создаем мы сами для других.



«Чаще всего стереотипы о странах и народах крутятся возле реально существующих основ, традиций и культурных особенностей, но становятся преувеличенными именно нашими силами, – говорит автор многочисленных исследовательских работ по истории АЛЕКСАНДР ЩИПОВ. – Мы из мелочей раздули огромную муху. Нидерланды теперь – страна конопли и каналов, а в Японии суши едят каждый день. Но ведь это совсем не так. Да, эти вещи – часть культуры, но они не абсолютное явление».



Здесь же появляется еще один яркий пример – профессиональные стереотипы.



«Жителей стран Азии во многих странах считают очень умными, поскольку мы пользуемся продуктами их компаний, например, Японии или Кореи, – говорит IT-специалист и архитектор ПО Дмитрий ПРОСЯНИК. – Да, их техника занимает огромный пласт на рынке и очень хорошо котируется. Поэтому мы решили, что все жители азиатских стран – гении. Но это совсем не так. У них хорошая техническая база, их страны развивают данные направления, но это не говорит о том, что все азиаты поголовно разбираются, например, в компьютерах или могут за час спроектировать автомобиль. Стереотипы о странах часто нелогичные или устаревшие, а мнению масс верить не стоит, тем более в век безграничного доступа к информации».

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