В Китае всерьёз взялись за проблемы пьянства после изнасилования сотрудницы Alibaba

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12 августа 2021, 09:14 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Руководство Си Цзиньпина недовольно проблемами пьянства среди предпринимателей. Как известно, в китайской бизнес-среде существует интересный обычай смачивать сделки чем-нибудь «тёпленьким», и речь идёт явно не о парном молоке.

В КПК призвали покончить с неофициальным законом, «Кто не пьёт, тот чужой». Поводом стало громкое дело, связанное с компанией Alibaba. Менеджер и клиент изрядно выпили, а затем споили сотрудницу организации. После того как девушка потеряла контроль над собой, её тут же изнасиловали. Виновники преступления естественно уволены, и ими сейчас занимается полиция. В правительстве КНР отреагировали мгновенно. Власти решили всерьёз бороться с пьянством и взяться едва ли не за каждого предпринимателя.

До прихода Си Цзиньпина в Китае нередко устраивались настоящие party-time, на которых алкоголь был практически постоянным спутником любого гостя. Причём гуляли очень часто за казённый счёт. Теперь с этим покончено навсегда. Инцидент с сотрудницей Alibaba вызвал настоящую бурю в соцсетях. К тому же пострадавшая пожаловалась не кому-нибудь, а гендиректору организации Дэниэлу Чжану. Чжан признал, что инцидент унизил не только девушку, но и всю компанию. Хотя некоторые представители группы заявляли, что «выпивка в любом случае необходима». Ведь, по их мнению, она помогает делать бизнес и принимать нужные решения. Отныне в КПК буду более тщательно следить за действиями компаний, и особенно за тем, каким образом производятся сделки. Никаких «сто грамм для храбрости» скорее всего уже не допустят.

На государственном уровне все уже давно отказались от выпивки. С середины прошлого десятилетия после прихода к власти Си Цзиньпина даже на приёмах высокого уровня стали подавать колу и минеральную воду. Никакого вина, шампанского, пива или местной водки. Также известно, в Китае очень чтят конфуцианство. Согласно его доктринам, потребности человека должны быть удовлетворены. Но это не значит, что нужно допускать распущенность и мотовство. Никто пока не знает, пойдёт ли Си Цзиньпин на полный запрет принятия спиртного во время заключения сделок или же ограничится усилением контроля над корпорациями.

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