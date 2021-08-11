В России активизировались «вакцина-мошенники»

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11 августа 2021, 21:37 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: cоцсети

Мародёрство на фоне катастроф – совсем нередкое явление. Бывают люди, для которых финансовое благополучие важнее всего, и ради этого они идут на всё, вплоть до убийства. В Самарской области отмечено несколько случаев бандитизма, связанного с ложной вакцинацией. Преступники и аферисты приходят в дома под видом медработников и вкалывают неизвестные вещества. Потом, когда жертвы этих бандитов засыпают, сами злоумышленники обчищают каждую комнату и сбегают. В опасности находятся в основном пожилые люди или одинокие, которые незнакомы с современными реалиями.

По данным управления МВД по Самарской области, мошенники создают фейковые сайты о платной вакцинации, либо же рассылают заведомо ложную информацию о возможности сделать прививку на дому. Они даже могут звонить на телефоны и представляться менеджерами медорганизаций. Обычно события развиваются следующим образом. Несведущие в проблемах люди, напуганные «ковидом», вызывают аферистов к себе на дом. Преступники приходят вначале под видом врачей, вкалывают неизвестное вещество (как правило, снотворное) в вену жертвы, и когда житель дома засыпает, они забирают всё, что есть. Когда жертва просыпается, она обнаруживает, что нет ни прививки, ни какого-то сертификата. Впрочем, потом выясняется, что нет ещё и денег и банковских карт и всех ценностей в доме. В худшем случае от неизвестных веществ сильно страдает здоровье жертв преступления.

Аферисты занимаются не только «вакцинацией на дому», но и рекламой якобы уникальных очистителей воздуха. Они могут предложить купить что-то «поистине невероятное и эффективное против Covid-19». Мошенники создают сайты или устраивают рассылку пользователем с рекламой несуществующих товаров. В ведомстве отмечают, что бывали даже случаи, когда бандиты приходили в дома к напуганным жителям и проводили своеобразный «обряд очищения» от коронавируса. После этого обычно исчезали множество ценных вещей. Некоторые злоумышленники предлагают ложные бонусы за проведённую вакцинацию. Они делают это для скорейшего выяснения информации о банковских картах своих жертв. К тому же в последнее время стали популярны фейковые сайты, на которых якобы можно купить импортную вакцину. Все переведённые деньги мошенники забирают себе. Клиенты же не получают никакого товара.

Как и было сказано ранее, в особой опасности находятся пожилые люди и одинокие. Эксперты советуют лицам пожилого возраста держаться подальше от общения с навязчивыми людьми, предлагающими проведение вакцинации на дому. Вакцинироваться лучше всего в государственных клиниках. Тем, кто уже стал жертвой мошенников, юристы советуют немедленно обращаться в правоохранительные органы и в заявлении рассказать о случившемся. Такие преступления нельзя оставлять без внимания властей. «Вакцина-мошенники» - очень серьёзная и даже глобальная проблема для современной России. Ведь пандемия не утихает, а это значит, что в ближайшем будущем аферисты несомненно продолжат свою преступную деятельность и найти новые методы подхода к своим будущим жертвам.

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