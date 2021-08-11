Военспец Ходаренок: такие маневры британского эсминца могут привести к фатальным последствиям

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11 августа 2021, 19:15 Александр Саргин

Фото: соцсети

Министерство обороны России раскрыло подробности перехвата британского эсминца Defender в Черном море, сообщают СМИ

Заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов сообщил, что, когда по курсу британца ложились бомбы, там «толерантностью особо не пахло». По словам представителя военного ведомства, наш Су-24М выполнил предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 кг по курсу движения эсминца на расстоянии менее одного километра от корабля, и «для иностранного экипажа в этом ничего хорошего не было».

Напомним, что 23 июня этого года британский эсминец Defender намеренно вошел в российские территориальные воды у берегов Крыма с целью совершить провокацию. При этом судно Королевского флота Великобритании не реагировало ни на голосовые предупреждения о том, что оно находится в территориальных водах России, ни на предупредительный огонь сторожевого корабля Черноморского флота. И только когда фронтовой бомбардировщик Су-24М положил бомбы по курсу единственного боеспособного военного британского корабля Defender, который, собственно, и был выбран для этой провокации, он восвояси убрался из наших вод.

«Хочу оговориться сразу: у нас неправильно употребляют слово «перехват», - напомнил «АН» военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходаренок. – Можно подумать, что каждый день мы совершаем чуть ли не по несколько перехватов, а на самом деле не было ни одного. Даже из Минобороны с восклицательными знаками просят — прекратите употреблять это слово в данном контексте! Ведь перехват - это либо уничтожение, либо принуждение к посадке (если речь идет о нарушении воздушного пространства). А если нет нарушения границы, то нет никаких «перехватов».

Что касается инцидента с британским эсминцем Defender, то и все его провокативные действия, и действия нашего флота контролировались министром обороны через Национальный центр управления обороной, а все решения принимались согласно обстановке. «Совершить навал не было возможности, поскольку сторожевой корабль Черноморского флота, который первоначально вел наблюдение за эсминцем, был гораздо меньше его по водоизмещению», - заметил Андрей Картаполов.

Напомним, что 12 декабря 1988 года ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» ВМС США тоже намеренно и с целью провокации вошли в наши территориальные воды у берегов Крыма. Правда, это было не у мыса Фиолент, а несколько восточнее – ближе к Феодосии, где тогда находился центр испытаний нового советского оружия. И вот тогда сторожевой корабль «Беззаветный» Черноморского флота СССР пошел на таран (по морской терминологии – совершил навал) одного из американских военных кораблей. А ведь «Йорктаун» был на 50 метров длиннее «Беззаветного» и втрое больше по водоизмещению. И тем не менее в результате навала, который совершил наш сторожевик, у американского ракетного крейсера был сломан ракетный комплекс, разрушены контейнеры пусковых установок и сами «Гарпуны», была поломана вертолетная площадка и частично разорван борт. После этого американец, как мог, покинул наши территориальные воды.

«Да, я помню тот случай вторжения американских военных кораблей в наши воды, - продолжает Михаил Ходаренок. - Тогда мы не применяли оружие, а обошлись навалами, то есть протаранили один из кораблей нарушителей. И в конечном итоге они покинули наши территориальные воды. Но в последующие годы не было ничего такого, о чем можно было бы говорить всерьез. И тому же «Дефендеру» мы недавно обозначили, что дальнейшие такие его маневры могут привести к самым фатальным последствиям, вплоть до открытия огня с береговых ракетных комплексов, стоящих в Крыму».



Что касается печально известного британского эсминца Defender, то в настоящее время он в составе английской авианосной ударной группы направляется в спорные воды Южно-Китайского моря. Возможно, и в этом регионе задумана очередная провокация. Думают ли ее авторы о фатальных последствиях, в том числе и для них лично?

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