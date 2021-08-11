Германия готовится к худшему коронавирусному исходу

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11 августа 2021, 17:01 Александр Крохмаль, Журналист

Время идёт, а коронавирус всё ещё не побеждён. Более того, он распространяется по планете с удвоенной силой. Выявляются всё новые и новые штаммы, и каждый из них опаснее другого. Из-за обострения ситуации с заражёнными, в ранее победоносной Германии идут разговоры о новых мерах ограничений. На этот раз планируются более жёсткие меры, которые могут вызвать недоумение у демократически настроенных граждан. Растущее число заражений вынудило политиков ФРГ собрать срочную конференцию. По данным журнала Spiegel, сейчас в Германии регистрируется почти 3000 случаев заболеваний в сутки, и это довольно большие цифры. Главная цель конференция состояла в поисках рецепта, который помог бы избежать введения повсеместного карантина.

В ХДС (Христианско-Демократической партии) считают, что всеобщая вакцинация – лучшее решение для борьбы с коронавирусом. Кандидат в канцлеры Армин Лашет уже представил свой план в пяти пунктах. В качестве практических шагов предполагается расширение тестов на наличие инфекции на больший круг населения. По мнению Лашета, тесты должны проводиться там, где «в помещениях можно встретиться с незнакомыми лицами». При этом, тестируемый должен самолично их оплачивать. В отношении тех, кто уже прошёл вакцинацию, такие тесты не нужны вовсе. Лашет является убеждённым сторонником вакцинации, и считает, что привитые граждане ФРГ не должны страдать из-за «антипрививочников». По недавней статистике, в Германии из 82 миллионов граждан вакцинировано уже 45.8%, что составляет больше половины от всего населения республики.

Лашет считает нужным объявление в стране «наличия эпидемиологической ситуации национального масштаба». Он собирается потребовать от Бундестага принятия радикальных мер. Такое решение может быть принято в ФРГ уже после 11 сентября. Примечательно то, что эта инициатива совсем далеко от привычных демократических принципов, и может вызвать настоящий всплеск протестов. Всё население страны могут призвать как можно скорее провести вакцинацию. В дальнейшем возможны строгие меры по отношению к непривитым. В больницы, супермаркеты, кафе, спортзалы и церкви могут быть допущены лишь только вакцинированные граждане. Немедленная госпитализация заражённых названа важнейшей частью мероприятий по предотвращению пандемии. Ношения масок, соблюдения дистанции и гигиены рук может стать неотъемлемой частью жизни немцев ещё на очень долгий срок.

В ФРГ пока не доверяют приезжим из-за границы. Мир уже давно поделён германским правительством на «красные» и «синие» зоны. Россию приравнивают к «красной зоне», так как там прирост заражений составляет не менее 20 000 за сутки. Въезд туристов из РФ в Германию на данный момент полностью запрещён. Что касается одобрения российской вакцины «Спутник V», пока что этот вопрос обсуждается. Немцы ожидают принятия подобного решения на уровне ЕС. Однако немецкое госиздание Deutsche Welle полагает, что раньше осени это не произойдёт.

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