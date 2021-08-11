Убить руса Одоакра – императора Рима

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 августа 2021, 11:11 Олег Грищенко,

Фото: Одоакр заставляет отречься последнего императора Ромула Августа

Законное воцарение в Риме в 480 году «короля рутенов» (русов) Одоакра несло большую опасность для Византии, так как это могло привести к новому усилению Западной Римской империи уже с опорой на сильные в военном отношении народы Руси, связанные скифским родством. Мог возникнуть политический противовес Византии, более мощный центр влияния на народы и страны западной Европы. Чтобы помешать этому у византийского императора было лишь два выхода: любой ценой свергнуть или убить Одоакра.

Непомерная жестокость, ложь, подлость, отсутствие воинского благородства, приложенные к многочисленности и техническому оснащению войск – все эти вполне эффективные инструменты ведения войн западными империями, унаследованные от Древнего Рима и Византии, сохранились и поныне. Однако в больших войнах со славянами (праславянами) западные страны одерживали верх только в одном случае, если при этом удавалось натравливать эти народы друг на друга. Именно такую задачу стал решать византийский император Флавий Зенон после восшествия Одоакра на римский престол в 480 году. И ничего нового владыке Византии для этого изобретать не пришлось, так как опыт в подобных вопросах Запад к тому времени накопил немалый.

Так, Юлий Цезарь всегда использовал галлов* против галлов. Когда галльское племя гельветов, населявшее северо-западную часть современной Швейцарии, начало переселение в земли Рима, Цезарь, тогда ещё наместник Нарбонской и Цизальпийской Галлий, атаковал гельветов, перебил многих из них и заставил уйти обратно. Причём В НАПАДЕНИИ НА ГАЛЛОВ-ГЕЛЬВЕТОВ ЦЕЗАРЮ АКТИВНО ПОМОГАЛИ «РИМСКИЕ ГАЛЛЫ», СОСТАВЛЯВШИЕ ПОЛОВИНУ ЕГО ВОЙСКА.

В 5 же веке Рим с подобными целями чаще всего использовал праславян-вестготов*.

405 год явил очередной ПРИМЕР ВЕРОЛОМСТВА РИМЛЯН И НАУЧИВШИХСЯ ЭТОМУ У НИХ ВЕСТГОТОВ. Как писал историк Павел Орозий (5 век), тогда произошло вторжение в Западную Римскую империю остготов* во главе с вождём Радагайсом. В сражении у Флоренции римляне победили благодаря участию в битве на их стороне родственных остготам вестготов. Оставшиеся воины Радагайса укрепились на холме, готовые сражаться до конца. Но предводитель вестготских отрядов Сар от имени римского военачальника Стилихона обещал Радагайсу отпустить сдавшихся воинов, а вождю остготов сохранить жизнь и обеспечить почётный плен. Но Стилихон и Сар солгали. В 406 году все пленные остготы были проданы в рабство, а Радагайс казнён.

В 418 году вестготы на основании союзного договора с Римом решили его «проблему вандалов и аланов», обосновавшихся рядом с римскими землями – на Пиренейском полуострове. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЖЕСТОКИХ НАПАДЕНИЙ ВЕСТГОТОВ ВАНДАЛЫ И АЛАНЫ БЫЛИ ВЫТЕСНЕНЫ на африканское побережье Средиземного моря. «Король вестготов Валия устроил грандиозную бойню варваров во имя Рима», – писал об этом Исидор Севильский (7 век).

Очень показателен описанный Проспером Аквитанским (5 век) заговор 450 года, в результате которого РИМЛЯНАМ И ВИЗАНТИЙЦАМ УДАЛОСЬ СТОЛКНУТЬ ВЕСТГОТОВ С УГРОЖАВШИМИ ОБОИМ ИМПЕРИЯМ ГУННАМИ. Вождю гуннов Аттиле, последовательно захватывавшему граничные римские провинции, вдруг пришло письмо от сестры императора Валентиниана III Юсты Гонории, которая, ни много, ни мало, просила вождя гуннов как можно скорее освободить её от власти брата и взять в жёны, чтобы её не успели принудительно выдать замуж за престарелого сенатора. И войско гуннов быстро двинулось на Рим через земли Вестготского королевства. Возмущённый король вестготов немедленно присоединился к немногочисленным отрядам Рима, вставшим на пути войска Аттилы. Затем на Каталаунских полях произошла ожесточённая битва, стоившая жизни огромному количеству вестготов и воинов Аттилы, который из-за этого вынужден был на время прервать экспансию.

Как писал Прокопий Кесарийский (6 век), в 488 году, чтобы свергнуть Одоакра византийский император Флавий Зенон, желавший взять под контроль Западную Римскую империю, но не имевший для этого достаточно сильной армии, заключил ОСОБЫЙ ДОГОВОР С ВОЖДЁМ ВЕСТГОТОВ ТЕОДОРИХОМ, согласно которому тот «после победы над Одоакром за свои труды будет править в Риме», но в ранге византийского патриция.

Для этого похода Теодорих постарался привлечь как можно больше представителей своего народа, а также германцев и бургундцев. Он вёл переговоры даже с крымскими готами, однако те отказались участвовать в походе, так как имели союзные отношения со скифами.

В конце лета 488 года, после сбора урожая, армия остготов двинулась на Апеннинский полуостров, и НАЧАЛАСЬ ВОЙНА РАВНЫХ ПРОТИВНИКОВ.

Сначала у реки Изонцо в 489 года войска Одоакра были застигнуты противником на марше, в результате чего в жестоком сражении отряды Одоакра понесли большой урон и с трудом отбили нападение. Затем в том же году произошло кровавое сражение у Вероны, а в 490 – у реки Адда.

Стало ясно, что продолжение войны приведёт лишь к взаимному истреблению обеих армий.

Согласно договору, подписанному в 493 году, Одоакр и Теодорих разделили между собой земли Апеннинского полуострова. Однако затем на пиру, где отмечалось это событие, Теодорих, уже хорошо освоивший византийские методы ведения войны, НАРУШИЛ СЛОВО И ЗАРУБИЛ ОДОАКРА МЕЧОМ. Затем были убиты все приближенные Одоакра и перебита значительная часть его отрядов. Так Теодорих «Великий» стал правителем всех западных римских земель, а император Византии вернул Рим под своё влияние.

Русская династия Рима прервалась – однако, как уже было сказано в предыдущих статьях на argumenti.ru, дети Одоакра стали царями сильных племён, которые раньше назывались «скифскими», а с 4 века стали именоваться «русскими».



*Ранее я приводил исторические источники, согласно которым скифы являлись праславянами; галлы, остготы и вестготы – народами, родственными скифам; а гунны – русским племенем.

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.

Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике.

Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости