Доступность медпомощи в России постепенно уменьшается

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11 августа 2021, 09:42 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Проблемы медицины в России уже давно стали нормой жизни. Ещё в 2010 году люди обсуждали развал системы здравоохранения. Но сейчас всё стало намного хуже. Критики власти винят в этом деле непосредственно Татьяну Голикову, экс-министра здравоохранения России. Ведь за время пребывания её у руля медицины, ситуация особо не изменилась. Более того, некоторые считают, что именно она несёт прямую ответственность за все грехи здравоохранения. Ныне, в 2021 году, положение дел стремительно ухудшается, и пока что остановить процесс не удаётся. Доступность медицинской помощи быстро уменьшается. Стало сложно не только попасть к специалисту, но и просто записаться к терапевту. Люди жалуются на невозможность посетить врача в нужные для них сроки. Раньше эта проблема действовала в основном в посёлках и деревнях, однако теперь она перенеслась на крупные города страны.

С 30 июля 2021 года в закрытом сообществе «Врачи РФ» проводился опрос. Напомним, что сообщество объединяет до 650 000 медиков-профессионалов. 87% российских врачей сообщило о дефиците кадров в медучреждениях. 37% опрошенных рассказали о чрезмерной нагрузке. Сейчас они работают на полторы ставки. На одну ставку трудятся 27% докторов, на две – 18%, а больше чем на две – 12%. Работать в две ставки – это настоящий подвиг, требующий огромной выносливости. Ведь вымотанные и обессилевшие врачи едва ли могут оказать какую-то эффективную помощь. По мнению 47% респондентов, главная причина кадрового дефицита кроется в низких и неуважительных для человека зарплатах. 32% винят во всём излишнюю бюрократизацию. 5% считают, что всему виной – негативный образ медика, который уже давно распространён в современном обществе.

По мнению Сергея Шишкина, директора центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ, в России наблюдается сильная нехватка врачей первичного звена. Речь идёт о педиатрах, терапевтах и врачах общей практики. По оценке центра, до наступления пандемии в первичном звене было необходимо 25-30% персонала. Пришедшая коронавирусная напасть выявила острую нехватку инфекционистов и реаниматологов. Почти 70% опрошенных медиков полагают, что во время пандемии проблемы дефицита кадров только ухудшились. На врачей свалилось слишком много забот и трудностей. 26% из опрошенных совсем не увидели никаких перемен. Улучшение обстановки в больницах отметили только 3%.

Вопросы нехватки врачей поднимала ещё Татьяна Голикова, обвиняемая сейчас многими пользователями соцсетей. Дело было в 2010 году. Тогда она сообщала, что дефицит медиков в РФ составлял 30%. К тому же по её словам, низкое качество оказания помощи населению было связано с высокой загруженностью медработников. Впрочем, сколько бы в министерстве здравоохранения ни обсуждали эту проблему, она оставалась на том же уровне, пока не дошла в конце концов до критической точки.

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