Китай приговорил к смертной казни канадца Шелленберга

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10 августа 2021, 23:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Источник фото: argumenti.kg

Смертные приговоры в Китае выносятся практически постоянно. Ведь эта страна стоит на первом месте по числу казней во всём мире. Недавно приговор о лишении жизни вынесли канадцу по имени Роберт Ллойд Шелленберг. Местные власти обвиняют его в контрабанде наркотических веществ. Шелленберг пытался подать апелляцию, но суд верхней ступени город Далянь отклонил прошения. Посол Канады призвал КНР проявить снисхождение по отношению к Роберту. Он напомнил решение китайского суда от 2015 года, который дал осуждённому 15 лет тюрьмы. К смерти канадца приговорили уже, когда он попытался обжаловать приговор. В Западных странах никогда не было принято ужесточать меру наказания при апелляции. Суд в Даляне сообщил, что против Шелленберга поступили новые улики, куда более серьёзные. Канадец также обвиняется в контрабанде 220 кг метамфетамина.

Эксперты считают, что строгие меры наказаний против граждан Канады – это своеобразная ответная реакция на арест дочери владельца Huawei в 2018 году. Напомним, что Мэн Ваньчжоу, гражданку КНР, арестовали в канадском аэропорту по просьбе Соединённых Штатов. Уже в среду начнутся слушания по поводу экстрадиции Ваньчжоу в США. Как оказалось, дочь директора Huawei обвиняется в глобальном обмане. По словам обвинителей, она не сказала представителям крупнейшего банка HSBC о связях своей компании с правительством Ирана. Это поставило банк в крайне сложное положение. Выходило, что он нарушает американские санкции против Ирана. Адвокаты госпожи Ваньчжоу заявили, что все обвинения ложные и полностью лишены оснований. Ещё в 2018 году в китайских газетах писали, что если Мэн подвергнут экстрадиции в США, правительство Поднебесной свершит «жестокую месть».

Подводя итог, можно сказать, что дело Шелленберга действительно может быть ответным ударом на обвинения против дочери владельца Huawei. Сейчас судьбу канадца будет решать последняя инстанция КНР – Верховный Народный суд. Если он отклонит все прошения о помиловании, то Шелленберг пополнит объёмный список казнённых. К наркоторговле в Китае всегда относились с большой серьёзностью. Ведь это напоминает властям о периоде оккупации во времена последних дней династии Цин. В Поднебесной считают, что массовое распространение опиума иностранцами как раз и привело к падению маньчжурской правящей семьи и разложению государства. Хотя некоторые критики заявляют, что всему виной были не наркотики и не пришельцы с заокеанских владений, а исключительно жестокая диктатура со стороны Цин и её кровавые репрессии.

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