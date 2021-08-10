Папе Римскому Франциску угрожают смертью неизвестные лица

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10 августа 2021, 12:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: cоцсети

Похоже, что Папа Римский Франциск попал в серьёзные неприятности. Ему угрожают смертью.

Кто именно – пока неизвестно. Но в СМИ проходит информация о суровой борьбе понтифика с итальянской мафией. В марте 2021 года Его Святейшество обвинил мафиози в обогащении на фоне трагической ситуации с пандемией. В мае по инициативе Папы была создана специальная комиссия по отлучению от церкви всех, кто принадлежит к преступным группировкам. 8 июня Франциск лично встречался с девочкой, пострадавшей в 2019 году от рук организации каморра. К тому же спустя 2 месяца (7 августа) криминальный босс каморры Мария Личарди была арестована в пределах Рима. Папа Римский отчётливо дал понять, что не может остановиться в своём «крестовом походе» против мафии.

Ответ был незамедлительным. Неизвестные прислали понтифику письмо с тремя пулями. В прилагающейся записке также были отмечены финансовые операции Ватикана. Саму посылку обнаружили сотрудники почты города Пескьера-Борромеро в области Милана. Она предназначалась непосредственно для самого Папы Римского. Письмо с угрозами было изъято миланскими карабинерами. Расследование, между тем, уже начато. Карабинеры и их соратники из Рима надеются в скором времени выяснить, кто именно был отправителем и каковы его мотивы. Есть также мнение, что это не обязательно могут быть мафиози или члены криминальных картелей. Некоторые предполагают, что отправитель может быть обычным психически неуравновешенным человеком, у которого собственный план «отмщения».

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Примечательно то, что совсем недавно, 27 июля, состоялось первое судебное заседание по уголовному делу о громких финансовых нарушениях со стороны Католической церкви. Речь идёт о покупке дорогой недвижимости в центре Лондона. Впервые в истории Церкви среди 10 подозреваемых по этому делу проходит крупный чиновник Ватикана, кардинал Анджело Беччу. Аналитики не отрицают, что понтифику могут угрожать и из-за этого дела. Не исключено, что неизвестные лица не желают раскрытия тайн со стороны Беччу и пытаются воспрепятствовать ходу расследования.

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