Запад подталкивает Россию и Украину к большой войне

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9 августа 2021, 17:50 Ваагн Карапетян, главный редактор альманаха «Всеамериканский литературный форум»

Фото: voennoedelo.com

В хитросплетениях международной политики не всегда разберёшься, но если повнимательнее приглядеться, то можно.​ Особенно, в наши дни, когда речь заходит об украино-российских ​ отношениях. Политологи, журналисты ​ и другие "оракулы" отрабатывая ​ деньги, всячески накаляют атмосферу вокруг этого вопроса, причём давая прямо противоположные оценки и возможные развития событий, ​ преследуя одну единственную цель, всеми правдами и неправдами ​ поддерживать интерес читателя ​ к своему изданию.

Поэтому я спешу успокоить наиболее чувствительных граждан и той и другой страны - войны не будет. Во всяком случае Владимир Путин, на кого намекают, все кому не лень, не планирует нападать на Украину. У меня есть тому своё объяснение.

Но начну издалека, с того времени, когда нынешний президент Америки Джо Байден ещё в кандидатах ходил.

Зная, что немалая часть американцев отрицательно настроена ​ к президенту России, в силу опять той же агитации, он, чтобы не потерять голоса этой части электората, всячески подыгрывал им, рисуя из себя этакого анти-Путина. Человека готового сокрушить руководителя заокеанской страны. Кормил обещаниями потенциальных избирателей, неоднократно заявляя, что в случае победы усилит давление на Кремль.​ В ​ беседе с тележурналистами ​ называл Москву «главной угрозой».

Божился при каждом удобном случае, что именно ​ Россия не желает его победы.

Вот одна из цитат ​ того времени : «Все происходящее говорит о том, что Россия хочет обеспечить, чтобы я не стал следующим президентом США, потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня»,- он эту фразу повторял не раз, повторил и на финальных дебатах с Трампом.

Ещё раз процитирую ключевые слова “они знают меня”. В этих словах слышится неприкрытая угроза, мол, дайте только сесть на престол и я камня на камне не оставлю от России.

А теперь вернёмся к Джо Байдену, президенту США, который уже полгода правит страной. С первых же дней правления спесь заметно поубавилась, это заметно, хотя и настороженно-враждебное отношение осталось. И тем не менее, первый телефонный разговор между лидерами США и России состоялся по инициативе американской стороны! ​ Подписан очень важный договор, от которого всячески отнекивался Дональд Трамп. “Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III”, и Россия, сэкономила ​ миллиарды долларов.

И самое главное, за время президентства Байдена, цена на нефть выросла практически вдвое, ​ что дало возможность России значительно уменьшить потери от десяток, если не сотен санкционных бумаг оставшихся в наследство от Трампа.

И, наконец, совсем недавно мы стали свидетелями ​ политического турне Джо Байдена в Европу, где состоялась, опять же по предложению американского лидера ​ встреча с Владимиром Путиным.

Теперь вопрос, Как понять, какой из Байденов искренний, тот, ​ который был до выборов или после?

Сам же и отвечу. Байден был искренен и вчера, искренен и сегодня. Вчера он шёл на поводу у избирателей и искренне верил, что выполнит данные избирателям ​ обещания, а сегодня, когда ему, как руководителю государства, генералы из ​ Пентагона выложили ​ карты потенциальных возможностей российской военной машины, пришло осознание, что Россию шапками не закидаешь, что с ней надо считаться, что Россия не так слаба, как хотелось бы.

И тут на повестку дня выносится новый план, согласно которому и действует глава государства США. А именно: продолжая политику санкций и, при возможности, ​ вовлекая в международные конфликты и ​ стравливая с соседями, расшатывать экономику России, пытаясь втянуть её в большую войну.

Вот теперь мы подошли к тому, ​ с чего надо бы начать этот очерк. А зачем им это нужно? ​

Здесь я вынужден ​ разочаровать читателя. Ни о каких высоких материях речь не пойдёт, всё до удивления просто. Как пьяница думает о выпивке, сердцеед о женщинах, так ​ американцы думают о прибыли, ​ исключительно о прибыли и только о прибыли и сквозь призму возможных денежных потоков строят свою политику.

Исходя из этого, у меня есть все основания утверждать, что причиной ​ хаотичного, но последовательного ​ появления санкций ​ является, ​ не показушная забота о мнимых правах, нарушениях волеизъявления и прочее, а интересы собственного кармана.

Как это не звучит парадоксально, ​ ими гложет только жажда наживы, желание добиться недееспособности российской власти до такой степени, когда можно будет, не опасаясь последствий, ​ прибрать к рукам месторождения полезных ископаемых, коих немало на территории России.

Вот тут-то на повестке дня ​ появляется довеском и строптивая Украина. Казалось бы, разъехались - ​ 30 лет прошло, срок достаточный, но некоторые горе-активисты всё ещё продолжают ​ украинские проблемы объяснять российскими кознями. ​

Шумиха возникает по любому поводу. Возьмём хотя бы ​ российские ​ учения на западной границе России?​ Сколько было разговоров!​ Всё… ​ война… через день… ​ через час… ​ через пятнадцать минут. Десятки стран сочли своим правом выразить свою озабоченность, письменно и устно, ​ завуалированно и открытым текстом, предостерегая Россию от ​ возможной агрессии против Украины. Лавров не успевал опровергать лживые, ​ построенные на домыслах заявления.

Когда же учения завершились и солдаты вернулись в свои казармы. Простой народ, с тревогой следивший за ходом ​ военных учений, облегчённо вздохнул. Иная картина наблюдалась в ​ вашингтонском Белом доме. Я представляю как Энтони Дж. Блинкен Госсекретарь Соединенных Штатов Америки врывается без доклада к президенту.

- Все пропало Джо, всё пропало!​ Они уходят, русские уходят, русские войска покидают западную границу!​ Наши надежды не оправдались!​ Русские не вторглись на украинскую землю!

В Вашингтоне прекрасно понимают, что украино-российская война резко ударит по бюджету обеих стран с непредсказуемыми последствиями, а потому страстно мечтают об этом.

А теперь, приглашаю читателей, обратить внимание на одно обстоятельство, которое объясняет почему Россия не планировала и не планирует нападать на Украину: ​ если бы Россия имела агрессивные намерения ​ в отношении Украины, с целью установить контроль над всей “незалежной”, то не стала бы ещё в 2010 году вкладывать огромные средства в строительство газопровода “Северный поток” ​ в обход Украины, а в 2019 году начать новое строительство ​ “Северный поток-2”, опять же ​ с огромным капиталовложением, ведь контроль над Украиной означал бы и контроль над газовой системой проходящей по территории Украины, а газотранспортная система Украины находится в хорошем, рабочем состоянии и не нуждается в дополнительных расходах. К чему строить дополнительные ветки, вкладывать миллиарды долларов, которые при таком раскладе наверняка останутся невостребованными?

Надеюсь, даже самые отъявленные скептики вынуждены будут согласиться со мной.

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