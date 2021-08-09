Запад подталкивает Россию и Украину к большой войне

В хитросплетениях международной политики не всегда разберёшься, но если повнимательнее приглядеться, то можно. Особенно, в наши дни, когда речь заходит об украино-российских отношениях. Политологи, журналисты и другие "оракулы" отрабатывая деньги, всячески накаляют атмосферу вокруг этого вопроса, причём давая прямо противоположные оценки и возможные развития событий, преследуя одну единственную цель, всеми правдами и неправдами поддерживать интерес читателя к своему изданию.
Поэтому я спешу успокоить наиболее чувствительных граждан и той и другой страны - войны не будет. Во всяком случае Владимир Путин, на кого намекают, все кому не лень, не планирует нападать на Украину. У меня есть тому своё объяснение.
Но начну издалека, с того времени, когда нынешний президент Америки Джо Байден ещё в кандидатах ходил.
Зная, что немалая часть американцев отрицательно настроена к президенту России, в силу опять той же агитации, он, чтобы не потерять голоса этой части электората, всячески подыгрывал им, рисуя из себя этакого анти-Путина. Человека готового сокрушить руководителя заокеанской страны. Кормил обещаниями потенциальных избирателей, неоднократно заявляя, что в случае победы усилит давление на Кремль. В беседе с тележурналистами называл Москву «главной угрозой».
Божился при каждом удобном случае, что именно Россия не желает его победы.
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Вот одна из цитат того времени : «Все происходящее говорит о том, что Россия хочет обеспечить, чтобы я не стал следующим президентом США, потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня»,- он эту фразу повторял не раз, повторил и на финальных дебатах с Трампом.
Ещё раз процитирую ключевые слова “они знают меня”. В этих словах слышится неприкрытая угроза, мол, дайте только сесть на престол и я камня на камне не оставлю от России.
А теперь вернёмся к Джо Байдену, президенту США, который уже полгода правит страной. С первых же дней правления спесь заметно поубавилась, это заметно, хотя и настороженно-враждебное отношение осталось. И тем не менее, первый телефонный разговор между лидерами США и России состоялся по инициативе американской стороны! Подписан очень важный договор, от которого всячески отнекивался Дональд Трамп. “Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III”, и Россия, сэкономила миллиарды долларов.
И самое главное, за время президентства Байдена, цена на нефть выросла практически вдвое, что дало возможность России значительно уменьшить потери от десяток, если не сотен санкционных бумаг оставшихся в наследство от Трампа.
И, наконец, совсем недавно мы стали свидетелями политического турне Джо Байдена в Европу, где состоялась, опять же по предложению американского лидера встреча с Владимиром Путиным.
Теперь вопрос, Как понять, какой из Байденов искренний, тот, который был до выборов или после?
Сам же и отвечу. Байден был искренен и вчера, искренен и сегодня. Вчера он шёл на поводу у избирателей и искренне верил, что выполнит данные избирателям обещания, а сегодня, когда ему, как руководителю государства, генералы из Пентагона выложили карты потенциальных возможностей российской военной машины, пришло осознание, что Россию шапками не закидаешь, что с ней надо считаться, что Россия не так слаба, как хотелось бы.
И тут на повестку дня выносится новый план, согласно которому и действует глава государства США. А именно: продолжая политику санкций и, при возможности, вовлекая в международные конфликты и стравливая с соседями, расшатывать экономику России, пытаясь втянуть её в большую войну.
Вот теперь мы подошли к тому, с чего надо бы начать этот очерк. А зачем им это нужно?
Здесь я вынужден разочаровать читателя. Ни о каких высоких материях речь не пойдёт, всё до удивления просто. Как пьяница думает о выпивке, сердцеед о женщинах, так американцы думают о прибыли, исключительно о прибыли и только о прибыли и сквозь призму возможных денежных потоков строят свою политику.
Исходя из этого, у меня есть все основания утверждать, что причиной хаотичного, но последовательного появления санкций является, не показушная забота о мнимых правах, нарушениях волеизъявления и прочее, а интересы собственного кармана.
Как это не звучит парадоксально, ими гложет только жажда наживы, желание добиться недееспособности российской власти до такой степени, когда можно будет, не опасаясь последствий, прибрать к рукам месторождения полезных ископаемых, коих немало на территории России.
Вот тут-то на повестке дня появляется довеском и строптивая Украина. Казалось бы, разъехались - 30 лет прошло, срок достаточный, но некоторые горе-активисты всё ещё продолжают украинские проблемы объяснять российскими кознями.
Шумиха возникает по любому поводу. Возьмём хотя бы российские учения на западной границе России? Сколько было разговоров! Всё… война… через день… через час… через пятнадцать минут. Десятки стран сочли своим правом выразить свою озабоченность, письменно и устно, завуалированно и открытым текстом, предостерегая Россию от возможной агрессии против Украины. Лавров не успевал опровергать лживые, построенные на домыслах заявления.
Когда же учения завершились и солдаты вернулись в свои казармы. Простой народ, с тревогой следивший за ходом военных учений, облегчённо вздохнул. Иная картина наблюдалась в вашингтонском Белом доме. Я представляю как Энтони Дж. Блинкен Госсекретарь Соединенных Штатов Америки врывается без доклада к президенту.
- Все пропало Джо, всё пропало! Они уходят, русские уходят, русские войска покидают западную границу! Наши надежды не оправдались! Русские не вторглись на украинскую землю!
В Вашингтоне прекрасно понимают, что украино-российская война резко ударит по бюджету обеих стран с непредсказуемыми последствиями, а потому страстно мечтают об этом.
А теперь, приглашаю читателей, обратить внимание на одно обстоятельство, которое объясняет почему Россия не планировала и не планирует нападать на Украину: если бы Россия имела агрессивные намерения в отношении Украины, с целью установить контроль над всей “незалежной”, то не стала бы ещё в 2010 году вкладывать огромные средства в строительство газопровода “Северный поток” в обход Украины, а в 2019 году начать новое строительство “Северный поток-2”, опять же с огромным капиталовложением, ведь контроль над Украиной означал бы и контроль над газовой системой проходящей по территории Украины, а газотранспортная система Украины находится в хорошем, рабочем состоянии и не нуждается в дополнительных расходах. К чему строить дополнительные ветки, вкладывать миллиарды долларов, которые при таком раскладе наверняка останутся невостребованными?
Надеюсь, даже самые отъявленные скептики вынуждены будут согласиться со мной.
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