Тина Канделаки высказала свою версию о том, почему именно в конце Олимпиады засудили российских гимнасток

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 августа 2021, 16:18 Источник: echo.msk.ru

Решила порассуждать о том, почему, все-таки, засудили нашу гимнастку Дину Аверину. Почему эта несправедливость случилась в самом конце Олимпиады?



Посмотрите на медальный зачет, который хоть и не напрямую, но отражает состояние дел в нашей стране. Как образ нашей страны продают на Западе? Медленное разрушение, полное отсутствие свобод, движение в сторону Северной Кореи, поголовное недовольство людей.



В понимании идеологов этой картинки наша страна не может быть в лидерах мирового спорта. Зато ее деморализация должна быть наглядно показана через плохие результаты на самых крупных международных соревнованиях.



И когда стало очевидно, что российские спортсмены берут медали и выигрывают, несмотря ни на что, в современную политическую картину мира, где у России вполне однозначный образ, этот результат вписываться перестал. Тут уже приходится мухлевать, как за карточным столом.



Будь ты хоть сто раз голубых кровей, о чести, достоинстве и правилах игры можно забыть и мухлевать, если не хочешь оказаться в долгах. Собственно, классическую историю мухлежа мы с вами и увидели. Задача по деморализации российских спортсменов есть, и ее надо было выполнять.



Бить стали по художественной гимнастике — виду, где мы в личных соревнованиях не отдавали золота 25 лет, чтобы доказать, что Россия не непобедимая страна. Только вот на этой Олимпиаде стало очевидно обратное: Россия непобедима силой духа своих людей.



Все это только начало. Олимпийские циклы сдвинулись, и уже через несколько месяцев мы поедем в Пекин. И я думаю, что Игры в Токио были лишь разминкой. В столице Китая их картина мира столкнется и с американской, и с нашей. Так что давайте не будем расслабляться. Пекин-2022 на носу.







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