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Политолог Дубнов об Афганистане: «Похоже, мир опять умоет руки, столкнувшись с наглостью одних и лицемерием других​»

, 10:30 Источник: echo.msk.ru

Политолог Дубнов об Афганистане: «Похоже, мир опять умоет руки, столкнувшись с наглостью одних и лицемерием других​»
Иллюстративное фото: HOSHANG HASHIMI/AFP via Getty Images Читайте больше: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1926190-

Войны никогда не останавливались из-за Олимпийских игр. Все это древнегреческие выдумки.

Вот и Талибан* сильно бы сегодня удивился, если бы его призвали к перемирию из-за желания мира глядеть на не слишком одетых девушек, прыгающих с лентами и кувыркающихся в воздухе прежде чем, плюхнуться в воду.

Харам все это жуткий для талибов и грех несусветный, а те, глядит на это, будут наказаны по талибскому шариату.

Да и некогда «Талибану»* (запрещенному в России) глазеть на эту суету. Под шум и скандалы закрывающейся Токийской Олимпиады огнём и мечом он закрывает границы Афганистана от внешнего мира.

За субботу и воскресенье чернобородые «студенты», один за другим, заняли пять(!) провинциальных центров на севере страны у границ со странами Средней Азии. В том числе, Шеберган, в котором была сожжена резиденция маршала Дустума, некогда могущественного лидера афганских узбеков, бывшего первого вице-президента Афганистана.

Правительственная армия и силы безопасности не в силах противостоять талибам, они сдаются и складывают оружие на милость победителям, на сторону которых переходят местные исламские авторитеты и провинциальные власти.

Кабульский режим президента Ашрафи Гани если уже не близок к краху, то по-любому оказывается в осаде исламских радикалов, которые вынуждают его идти на прямые переговоры с «Талибан»* на его условиях.

А они категоричны: президент Гани и его ближайшее окружение неприемлемы ни в каком виде в будущем коалиционном правительстве Афганистана.

Талибы готовы идти до конца в своих требованиях, что и доказывают нынешним беспрецедентным по дерзости и размаху наступлением.

Их не останавливают и вчерашние атаки американских В-52 и боевых беспилотников, прилетавших с военных баз США в Катаре и бомбивших позиции талибов в нескольких провинциях Афганистана.

«Талибан»* демонстрирует полное презрение к мировым центрам силы, он готов снова стать мировым изгоем, как и четверть века назад, когда властвовал в Кабуле, а затем приютил у себя Аль-Каиду* и Бен Ладена, позволив им устроить апокалипсис «имени 11 сентября».

Заседающий в пятницу Совбез ООН продемонстрировал абсолютную беспомощность, пытаясь уговорить талибов стать белыми и пушистыми, а Ашрафа Гани уступить им. Франция, как и полагается великой демократии, важно призывала вести переговоры в «мирной доверительной обстановке, с обязательным участием женщин и стремлением сохранить демократические завоевания нынешней власти» в Кабуле. Другие великие державы, постоянные члены Совбеза, продолжают играть между собой в Афганистане в игру с «нулевой суммой», вместе с Россией и США теперь третьим за афганским столом тасует карты Китай.

Постпред России в ООН Василий Небензя бубнил про «обеспокоенность» Москвы новым кругом афганского ада. С другой стороны, Москве не о чем пока беспокоиться, месяц назад прибывшие сюда мессенджеры «Талибан»* клялись, что в Среднюю Азию они ни ногой, а прочим террористам в Афганистане и сами руки-ноги пообломают. А что, претензий к ним нет пока, обещанное выполняют, как сообщает нам Замир Кабулов, спецпредставитель Путина по Афганистану.

 

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