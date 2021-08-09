Команда Зеленского активно борется с националистами и сторонниками пророссийских партий

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9 августа 2021, 09:12 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский серьёзно взялся за националистов и так называемых сторонников пророссийских организаций.

В ответ он получил агрессию и всеобщую ненависть радикалов. Теперь аналитики уже не знают, что ждёт страну в ближайшие месяцы. Но очевидно, что радикалы нанесут ответный удар. Причиной возбуждения ненависти стали обыски и задержания, которые на прошлой неделе проводила СБУ. Представители оппозиции утверждают, что Зеленский задумал аресты и «репрессии», чтобы избежать массовых протестов осенью. Ведь время идёт, а ситуация в Украине не улучшается. На востоке всё так же идёт война, в самой стране стремительно растёт бедность. Безработица уже зашкаливает до того, что люди пребывают в панике. Пандемия сыграла злобную шутку с политикой Украины, и это уже каждый начинает понимать. Не исключено, что в будущем действительно возможны народные выступления против власти Зеленского. Только кто выиграет на этот раз?

2 августа СБУ нанесла визит к членам организации «Патриоты – За жизнь». Её идейным лидером и вдохновителем считается депутат Верховный Рады Илья Кива. В 2016-2017 годах он являлся советником бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, но в 2019 году объявил себя оппозиционером. Он считает, что оба режима в Украине (Порошенко и Зеленской) виновны в многочисленных преступлениях против собственного народа. Не так давно Кива заявлял, что «он остановит этот беспредел при помощи верных соратников». Депутат известен своими громкими обвинениями в адрес националистов. Их он считает едва ли не главными врагами Украины. В СБУ же говорят обратное. Агенты сообщают, что организация Кивы настроена на политическую дестабилизацию Украины. После обысков СБУ отрапортовала, что по месту жительства и в офисах оппозиционеров было обнаружено холодное оружие, а также крупная партия марихуаны. Кива в свою очередь заявил о фальсификации дела. Более того, он утверждает, что свидетель, показаниями которого воспользовались в СБУ, был накануне подвергнут зверским пыткам и принужден к клевете.

Впрочем, репрессии Зеленского коснулись не только «пророссийской оппозиции», но и националистов. 5 августа состоялись обыски в харьковском отделении «Нацкорпуса». СБУ официально сообщила об обнаружении в Харькове крупной преступной группировки, которая занималась рэкетом. Как утверждают агенты безопасности, бандиты занимались вымогательством и давили на местных предпринимателей. По данным СБУ, группа была создана ещё в 2018 году, и в её состав входили бывшие участники АТО. В «Нацкорпусе» все доказательства преступлений считают сфабрикованным делом. Националисты обвиняют во всём действующего президента Украины. По их мнению, Зеленский устроил репрессии против радикалов, так как беспокоится за собственную власть. После обысков СБУ были задержаны 7 человек. Сейчас они находятся под стражей. Между тем, националисты уже устроили митинг напротив Киевского здания суда. Они обвиняют власть в том, что она устраивает репрессии против «истинных защитников Украины».

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