В августе Америку может захлестнуть новая волна насилия

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9 августа 2021, 09:01 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Министерство внутренней безопасности США предупредило, что Америку в ближайшее время может захлестнуть новая волна насилия, и на этот раз куда более худшая, чем в прошлом году.

В интернете давно звучат призывы к насильственному свержению действующего режима. Согласно американскому законодательству, человека нельзя привлечь к ответственности за разговоры о «неправедности» действующей власти. А таких разговоров в интернете уже полным-полно. Многие радикалы призывают к устранению нынешнего президента США и к возвращению на пост Дональда Трампа. Наиболее агрессивные трамписты выступают за переворот. При этом, сам бывший лидер американцев никак не комментирует данную ситуацию и часто уходит от ответов. Власти опасаются, что в августе Америку может в прямом смысле разорвать из-за внутренних противоречий. Ведь в стране давно присутствует серьёзное разделение мнений. Противников у Байдена становится всё больше. В соцсетях всё чаще обсуждается возможная нечестность выборов 2020 года.

В министерстве утверждают, что за последние несколько дней возросла активность радикалов на просторах интернета. Обсуждения нелегитимности и враждебных действий нынешней власти давно вышли за пределы закрытых чатов. Теперь режим Байдена критикуют даже в рубриках для комментариев на You Tube. Иногда радикальные идеи обсуждаются на медийных платформах, доступных для всеобщего обозрения. Свидетельств о подготовке к конкретным действиям со стороны противников власти пока что не имеется. Но не исключено, что враждебные к Байдену группировки планируют что-то внезапное. Из истории известно, что все революции и восстания почти никогда не начинались по прямому приказу. Обычно они вспыхивали стихийно и в итоге приводили к кровавым гражданским войнам. Америку вполне может ждать новая гражданская война, и на этот раз между тремя группировками. Не стоит забывать, что помимо трампистов и сторонников демократов в США присутствует опасная третья сила под названием «Блэк Лайвс Мэттер». Байден так и не приравнял эту организацию к экстремистской, хотя многие уже давно считают, что это нужно сделать как можно скорее.

Министерство юстиции до сих пор продолжает работать с виновниками штурма Капитолия, произошедшего 6 января 2021 года. По данным ведомства, по делу о нападении задержаны 570 человек из 46 штатов. Двумстам уже предъявили обвинения, но из всех арестованных свою вину признали только 33 человека. Лишь 8 человек признались в нанесении тяжёлого ущерба. 25 утверждали, что их преступления не подпадают под уголовные дела. 15 человек из задержанных, по некоторым данным, ранее работали в полиции. 61 человек проходил обучение в вооружённых силах страны. Соответственно, их вполне можно характеризовать, как особо опасных преступников. Ведь человек, в совершенстве владеющий оружием и прошедший специальную подготовку, куда опаснее, нежели простой уличный хулиган из бедного района. Также по данным Минюста США, ФБР всё ещё ищет 300 подозреваемых, 200 из которых нападали на силовиков. В рамках дела уже выдано 900 ордеров на арест и отсмотрено более 15 000 записей с городских камер. Не исключено, что на деле преступников, готовых на вооружённый мятеж, в стране намного больше, и многие из них даже не попали под наблюдение полиции.

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