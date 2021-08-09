Аргументы Недели Мнение 13+

В августе Америку может захлестнуть новая волна насилия

, 09:01 , Журналист

В августе Америку может захлестнуть новая волна насилия
Фото из открытых источников

Министерство внутренней безопасности США предупредило, что Америку в ближайшее время может захлестнуть новая волна насилия, и на этот раз куда более худшая, чем в прошлом году.

 В интернете давно звучат призывы к насильственному свержению действующего режима. Согласно американскому законодательству, человека нельзя привлечь к ответственности за разговоры о «неправедности» действующей власти. А таких разговоров в интернете уже полным-полно. Многие радикалы призывают к устранению нынешнего президента США и к возвращению на пост Дональда Трампа. Наиболее агрессивные трамписты выступают за переворот. При этом, сам бывший лидер американцев никак не комментирует данную ситуацию и часто уходит от ответов. Власти опасаются, что в августе Америку может в прямом смысле разорвать из-за внутренних противоречий. Ведь в стране давно присутствует серьёзное разделение мнений. Противников у Байдена становится всё больше. В соцсетях всё чаще обсуждается возможная нечестность выборов 2020 года.

В министерстве утверждают, что за последние несколько дней возросла активность радикалов на просторах интернета. Обсуждения нелегитимности и враждебных действий нынешней власти давно вышли за пределы закрытых чатов. Теперь режим Байдена критикуют даже в рубриках для комментариев на You Tube. Иногда радикальные идеи обсуждаются на медийных платформах, доступных для всеобщего обозрения. Свидетельств о подготовке к конкретным действиям со стороны противников власти пока что не имеется. Но не исключено, что враждебные к Байдену группировки планируют что-то внезапное. Из истории известно, что все революции и восстания почти никогда не начинались по прямому приказу. Обычно они вспыхивали стихийно и в итоге приводили к кровавым гражданским войнам. Америку вполне может ждать новая гражданская война, и на этот раз между тремя группировками. Не стоит забывать, что помимо трампистов и сторонников демократов в США присутствует опасная третья сила под названием «Блэк Лайвс Мэттер». Байден так и не приравнял эту организацию к экстремистской, хотя многие уже давно считают, что это нужно сделать как можно скорее.

Министерство юстиции до сих пор продолжает работать с виновниками штурма Капитолия, произошедшего 6 января 2021 года. По данным ведомства, по делу о нападении задержаны 570 человек из 46 штатов. Двумстам уже предъявили обвинения, но из всех арестованных свою вину признали только 33 человека. Лишь 8 человек признались в нанесении тяжёлого ущерба. 25 утверждали, что их преступления не подпадают под уголовные дела. 15 человек из задержанных, по некоторым данным, ранее работали в полиции. 61 человек проходил обучение в вооружённых силах страны. Соответственно, их вполне можно характеризовать, как особо опасных преступников. Ведь человек, в совершенстве владеющий оружием и прошедший специальную подготовку, куда опаснее, нежели простой уличный хулиган из бедного района. Также по данным Минюста США, ФБР всё ещё ищет 300 подозреваемых, 200 из которых нападали на силовиков. В рамках дела уже выдано 900 ордеров на арест и отсмотрено более 15 000 записей с городских камер. Не исключено, что на деле преступников, готовых на вооружённый мятеж, в стране намного больше, и многие из них даже не попали под наблюдение полиции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Спорт

Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По его словам, результаты сборной РФ для него «примерно оправдались».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью