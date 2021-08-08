Зеленский постепенно отправляет в отставку «людей Авакова»

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8 августа 2021, 19:31 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: cоцсети

После отставки Авакова, в силовых структурах Украины начались перестановки. И эксперты связывают это непосредственно с «чисткой мест». Они полагают, что президент Зеленский решил всерьёз заняться структурами МВД и избавить их от всех соратников бывшего руководителя. Основной причиной ухода Авакова, как утверждают аналитики, стали ухудшающиеся отношения между министром Внутренних дел и самим Зеленским. Дальнейшие кадровые решения свидетельствуют о том, что нынешнему украинскому лидеру Аваков был вовсе не по нраву. Уже 4 августа был уволен замминистра МВД Антон Геращенко. 5 августа подал в отставку глава нацполиции Киева Андрей Крищенко. Но на этом дело не закончилось.

По данным украинских СМИ, в ближайшее время заявления об отставках напишут ещё несколько человек, и среди них главы полицейских управлений Одесской и Харьковской областей. Проблемы начались и у гражданских чиновников. Губернатора Харьковской области Артура Товмасяна, близкого друга Авакова, обвинили в коррупции и произволе. Считается, что Товмасян угрожал увольнением одному из глав коммунальных предприятий. За сохранение должности руководителю предприятия пришлось давать губернатору взятку в 1 миллион гривен (что составляет 37 тысяч амер. долларов). 4 августа, наравне с другими «чистками кадров», Товмасяну вручили документ с подозрением. В его кабинете был проведён обыск.

Зеленский задумал и ещё одну инициативу, утверждающую перестановки в МВД Украины. Дискуссии о дроблении министерства велись ещё 2 года назад, но Аваков выступал против этой идеи. Крупные ведомства МВД планируется разбить на несколько разных инстанций. Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, как и пограничная служба. 29 июля Владимир Зеленский уже подписал законопроект под названием «Об основах национального сопротивления». В нём говорится, что «при наступлении особого периода» (в случае войны) нацгвардию должен контролировать Главнокомандующий вооружённых сил Украины. При этом стоит отметить, что «режим особого периода» уже действует в стране. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Это означает, что Нацгвардия будет полностью подчиняться главнокомандующему ВСУ.

Впрочем, кадровые перестановки коснулись и вооружённых сил. В конце июля был отправлен в отставку глава ВСУ Руслан Хомчак. Представители Зеленского утверждают, что причиной тому стал конфликт Хомчака с министром обороны Андреем Тараном. Они перестали общаться ещё осенью 2020 года, а потом вообще прекратили здороваться. Друг друга эти люди будто бы не замечали. В ноябре 2020-го Таран сделал Хомчаку строгий выговор по результатам проведённого расследования, а затем утвердил дисциплинарные взыскания. В ответ же главнокомандующий ВСУ обратился в суд с требованием признать решение незаконным. По одной из версии, разбирательства были связаны с крушением военного самолёта АН-26 в Харьковской области, которое произошло в сентябре прошлого года. Трагедия унесла жизни 26 человек.

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