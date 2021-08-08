Лесные пожары в Греции продолжают разрастаться

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8 августа 2021, 09:45 Александр Крохмаль, Журналист

В Греции, как и в Турции не исключают тот факт, что причиной лесных пожаров могли стать экстремисты.

Как известно, три человека по этому делу были арестованы. Напомним, что в Турции выяснилось, что за поджогами стояли фанатики из загадочной террористической организации «Дети Огня». Информации о ней немного, но некоторые факты утверждают, что культ может быть завязан с курдскими радикальными группировками. Вполне вероятно, поджоги в Греции – тоже их рук дело. Однако эти сведения пока не подтвердились. Правительство всеми силами пытается докопаться до правды. Некоторые всё же утверждают, что причиной масштабных возгораний стала сорокаградусная жара, но всё же тех, кто винит в поджогах представителей людского рода, становится больше.

На сегодня ситуация с пожарами в Греции не улучшается. Тысячи людей уже эвакуированы, десятки домов сожжены дотла. Тушить помогают многие страны, так как греческие силы не справляются с обстановкой. За последние сутки число очагов не только не увеличилось, но даже утроилось. Самой сложной ситуацией признаётся обстановка в Афинах. Более 70% лесов вокруг главного города Греции уже уничтожены пожаром. При этом, жара совсем не спадает и продолжает усугублять положение дел. Как минимум, 2 человека уже погибли. Один из них – 38-летний мужчина, на которого упал сгоревший столб электропередачи. Огонь затронул даже монастыри. Две кельи женского монастыря полностью сгорели.

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