Сталин приказывал расправляться не только с политзаключёнными, но и с членами их семей

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7 августа 2021, 22:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: novayagazeta.ru

Сталинские репрессии – такая же часть истории, как скажем, военные преступления Энвера Ходжи в Албании или Антоновское восстание в Тамбовской области, приведшее к многочисленным жертвам. Восхваление «великого отца народов» уже давно не в моде. Несмотря на некоторые положительные качества, Сталин был всё же из числа тиранов и диктаторов; из тех, кто в первую очередь заботился о собственной безопасности и создавал лишь видимость заботы о народе. С народом он поступал не лучше, чем его предки во времена существования Грузинского царства. Только иногда он даже перебарщивал и становился похожим на типичного восточного царька, не думающего ни о чем, кроме разве что о собственном величии. Ради сохранения своего «престола» величайший из тиранов шёл на любые преступления.

С теми, кто был не согласен с режимом, в Сталинское время не церемонились. Ещё в 1934 году постановлением ЦИК СССР была введена уголовная ответственность для членов семей военных, бежавших в другие страны. Жён бывших оппозиционеров нередко отправляли в ссылки. Но с 1937-го всё кардинально переменилось. С того времени жёны репрессированных попали под удар. Как известно из хроник, в период Большого Террора было арестовано более 18 тысяч жён «врагов народа». 25 тысяч детей изъяли из семей и отдали в приюты. При этом, стоит отметить, что многие «враги народа» были обвинены ложно и признавались под пытками, а пытари в СССР всегда были жестокими. Учились они обычно у китайцев, которым не было равных в плане изуверских расправ над жертвами. В некоторых случаях жён «государственных преступников» расстреливали. Обычно Сталин шёл на это, когда карал наиболее видных своих соратников.

Приказ о репрессировании жён «изменников» был подписан в августе 1937 года. Согласно этому приказу, «все жёны и дети старше пятнадцати лет, названные «социально опасными», должны быть арестованы и отправлены в лагеря специального назначения». Детей младше пятнадцати лет надлежало отправить в особые детские дома. Правда и в этом преступном законе были свои небольшие «послабления». Арестовывать и отправлять в концлагерь можно было далеко не каждую жену потенциального «шпиона Америки». Аресту не подлежали беременные жёны осуждённых, тяжелобольные, имеющие грудных детей или больных детей, нуждающихся в уходе. Также жёны, имеющие преклонный возраст, не наказывались государством. Обычно такие лица находились под постоянной слежкой Сталинских спецслужб. Помимо всего прочего, не подвергались аресту и преследованию жёны, заявлявшие на своих мужей в органы. Правда таких вот «предательниц» было очень мало.

Почему Сталин шёл на такие преступления, он в своё время хорошенько объяснил. «Нет человека – нет проблемы»,- это самая известная из его фраз. Уже одно это предложение ясно говорило о характере диктатора и о его преступных методах. Но было и ещё кое-что. 7 ноября 1937 года во время торжественного обеда по случаю 20-й годовщины революции в России, Сталин произнёс особенный тост. В своей речи он похвалил русских царей, за то, что они создали крупное и могучее государство вплоть до самой Камчатки. Также он упомянул, что не пощадит никого, кто попытается это государство разрушить. «Мы будем уничтожать каждого такого врага»,- заявлял тиран своим сподвижникам, «Мы будем уничтожать всю его семью, весь его род. Каждого, кто своими мыслями и действиями покушается на единство социалистического государства, беспощадно будем уничтожать». Конечно же под словом «социалистическое государство» он имел в виду немного иное – собственную власть.

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