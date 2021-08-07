В России наблюдается всплеск «родительского психоза»

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 августа 2021, 13:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Всего за одну неделю в России произошло сразу три случая, связанных с преступлениями родителей против своих детей. Два случая – 4 августа, и ещё один – спустя сутки. В Екатеринбурге из окна 3-го этажа спрыгнула женщина вместе с трёхлетним ребёнком. По некоторым данным, у женщины имелись серьёзные психические проблемы. При падении больше всего пострадал ребёнок, у которого выявились черепно-мозговые травмы. В тот же день в Москве 24-летний отец выбросил из окна двухлетнего сына. Сообщается, что отец был наркоманом и также обладал психически нестабильным характером. Ребёнка уже доставили в больницу. Его состояние расценивается, как очень тяжёлое. Спустя какой-то один день, в Новосибирске пьяная женщина выкинула из окна 1-го этажа своего годовалого ребёнка. Мать уже задержали правоохранители. При этом, мальчик был госпитализирован с серьёзными ушибами головы и рук.

Причины таких суровых расправ с детьми сейчас устанавливает судебно-психиатрическая экспертиза. Женщину из Екатеринбурга проверят на вменяемость. Скорее всего она будет отправлена на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Если экспертиза не выявит отклонений, ей грозит 15-летнее тюремное заключение. В Новосибирске и Москве будут развиваться события аналогичным образом. Если выяснится, что родители выброшенных детей – абсолютно здоровы, им так же может грозить очень долгое пребывание за решёткой. Напомним, что недавно на территории «Новой Москвы» женщина выбросила ребёнка подруги с 13-го этажа. Её признали виновной по ч.2 ст.105 Уголовного кодекса и приговорили к 17 годам лишения свободы. Такие же сроки могут получить и остальные псевдо-родители.

По мнению психологов, детоубийцы всегда существовали и будут существовать в нашем обществе. Никто не отменял развитие у людей психических заболеваний. Не обязательно это может быть связано с врождёнными причинами. Некоторые лишаются рассудка по вине жизненных обстоятельств. Криминолог Яков Гилинский полагает, что такого рода преступления могут вызваны разными ситуациями, вплоть до непрекращающейся бедности или издержек пандемии. Как известно, пандемия приковала к домам очень многих людей, которые в одночасье лишились возможностей покидать жилище и менять место дислокации. В одних случаях толчком к убийству детей может послужить алкогольное опьянение, в других – постоянные ссоры между супругами. Людям кажется, что выхода нет, и что свет в конце тоннеля давно исчез. Именно это отчаяние подталкивает своих жертв к безумию, которое потом выливается в жестокие убийства.

Но как же предотвратить подобное и не допустить новых смертей? Ответ пока что неоднозначный. Психологи считают, что в нашей стране недостаточно внимания уделяется профилактике преступлений. В народе нередко говорят, что преступлениями начинают заниматься уже тогда, когда «есть труп». Психическому здоровью населения тоже уделяется слишком мало времени. Инициативы от самих больных ждать бессмысленно. Многие из них считают себя абсолютно здоровыми и не хотят ложиться в стационар. По мнению психолога Якова Гилинского, «почти любой человек может стать опасным для своего ребёнка». Такие происшествия крайне сложно предотвратить. Ведь психические заболевания возникают спонтанно и совершенно непредсказуемым путём.

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