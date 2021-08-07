В США продолжается расследование происхождения «ковида»

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7 августа 2021, 11:32 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Reuters

Теория об искусственном происхождении коронавируса становится всё популярнее. Гипотеза о естественном появлении «ковида» вызывает смех уже даже у тех, кто ранее отстаивал природность вируса. В США же представили доклад о возможной утечке коронавируса из Уханьской лаборатории. Несмотря на сильное недовольство КНР, где всеми силами пытаются скрыть правду, американские политики и учёные не останавливаются и продолжают расследование. Они планируют рано или поздно докопаться до правды.



Если доказательства рукотворности вируса подтвердятся, и если окажется, что во всём виноваты китайские учёные, тогда КНР придётся ответить не только перед Америкой, но и перед всем земным шаром. Проще говоря, если выяснится, что руководство Си Цзиньпина несёт ответственность за разработку «химеры», Китай будет обязан, как минимум, выплатить компенсации всем странам мира. Вполне возможно, это будет стоить Поднебесной многих дипломатических альянсов. С КНР почти никто не захочет иметь дело, кроме разве что ближайших союзников. На данный момент американцами изучаются секретные данные, полученные непосредственно из Уханьской лаборатории. В скором времени они могут раскрыть общественности больше информации.



Между тем, коронавирус не утихает и продолжает мутировать. Опасный вариант вируса под названием «дельта» уже привёл к новому всплеску заражений в США. Ещё недавно в сутки выявлялись более 100 000 инфицированных. Многие американские компании уже возвращаются к маскам и перчаткам. В некоторых заведениях стали требовать сертификаты о вакцинации. Масштабная вакцинация, объявленная президентом Байденом, продолжается по всей стране.

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