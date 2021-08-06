Согласно социсследованиям 88 процентов японцев негативно относятся к Китаю​

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6 августа 2021, 23:32 Источник: echo.msk.ru/blog/golovnin

Феерическая Олимпиада в Токио близка к завершению, и внимание теперь постепенно переключается на Олимпиаду следующую – зимнюю, которая пройдет уже в феврале в Пекине. Власти КНР, конечно, хотели бы провести ее как могучее мероприятие, совершенно противоположное нынешним странноватым Играм в Японии.

Пекинскую Олимпиаду планируют организовать по всем правилам, с высокопоставленными делегациями со всего мира, с пышными церемониями. Ее замышляют как символ блестящей китайской победы над коронавирусом, как невиданную по мощи демонстрацию китайского престижа и влияния.

Однако все может быть не так просто – в США и в других англоязычных странах усиливаются призывы к бойкоту пекинской Олимпиады, они звучат на достаточно высоком уровне. В качестве причины называется в первую очередь ситуация с мусульманским меньшинством в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, по поводу которой администрация Байдена уже произнесла слово геноцид. Указывается также на жесткую ликвидацию былых свобод и привилегий Гонконга, на расправу над его массовым демократическим движением.

Байден, конечно, может решиться на бойкот только в том случае, если будет уверен, что к нему присоединится большинство союзников США. Во что пока верится с трудом. Важна будет и позиция Японии, главного американского союзника в Азии, которая, к тому же, сильна в зимних видах спорта.

В Японии, согласно недавнему исследованию одного из ведущих американских социологических центров, 88 процентов опрошенных заявили, что испытывают негативные чувства к КНР. Они особенно усилились после последних арестов и других репрессий в Гонконге. Тревогу в Японии вызывает и усиливающийся нажим Пекина на Тайвань, в том числе военный. Попытка силой присоединить остров к КНР почти неминуемо втянет в конфликт и Японию – ее отдаленные острова расположены почти впритык к зоне возможного столкновения. Коллективный бойкот пекинской Олимпиады, как полагают некоторые товарищи в Токио, мог бы стать полезным предупреждением для китайского руководства.

Есть и чисто эмоциональные моменты – немалый резонанс здесь имели, например, сообщения о волне оскорблений в китайских социальных сетях в адрес японских спортсменов на токийских Играх – особенно после победы японцев над китайцами в финале парных соревнований по настольному теннису.

В Токио поговаривают, что премьер-министр Ёсихидэ Суга с учетом таких настроений мог бы в надежде на дополнительные голоса на приближающихся парламентских выборах решиться на бойкот зимних Игр в Пекине. Но главную роль в его организации должна сыграть администрация Байдена, Токио не будет действовать один. Возможен, кстати, не полный бойкот, а только дипломатический, когда приглашения на церемонию открытия демонстративно проигнорируют США и их союзники.

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