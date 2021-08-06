Вышли, отсидев 25 лет, ​или сбежали: ​из-за моратория на смертную казнь увеличивается количество особо тяжких преступлений​

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6 августа 2021, 18:56 Александр Крохмаль, Журналист

Отмена смертной казни с одной стороны характеризует демократическое государство, а с другой – даёт возможность маньякам и убийцам продолжить свои злодеяния после выхода на волю. Для многих психопатов, отбывающих сроки в тюрьмах, слово «раскаяние» - на деле пустой звук. У некоторых людей совести просто не имеется. Да и людьми таких вот созданий едва ли можно назвать. Правда бывали среди не-людей и те, которые всё-таки становились другими, и побеждали свою некогда доминирующую «монструозную сущность». Но таких обычно мало. Большая часть злодеев порою действительно заслуживает смертной казни.

Одним из тех, кому всё-таки удалось перемениться во время заключения, был убийца по имени Иван Громов (имя изменено умышленно). В 1991 году ему вынесли смертный приговор, но 8 лет спустя – заменили на 25 лет тюремного заключения. Два года назад Громов вышел на свободу. Это уже был совершено другой человек, изменившийся в лучшую сторону. Во всяком случае, его адвокат говорит именно эти слова. Иван был осуждён за убийство милиционера. В те времена группа, в которой состоял Громов, активно занималась разбоем и рейдерскими захватами. В результате одной из таких операций погиб правоохранитель. Когда Ивана доставили в суд, ему вынесли смертный приговор. Вину свою преступник так и не признал. 25 лет он провёл в тюрьме, в которой превратился в глубоко верующего человека. В 2019 году ему было дозволено вернуться к своей семье. Сейчас он ведёт тихую и спокойную жизнь, и о былой «воровской жизни» 90-х уже не вспоминает. А вот подельнику Громова совсем не повезло. Его отправили на пожизненное заключение.

Что до других маньяков, то с ними ситуация куда сложнее. Возьмём хотя бы Скопинского убийцу и психопата, который в начале 2000-х годов истязал и пытал двух невинных несовершеннолетних девочек. Он 4 года продержал их в заточении внутри подвала. 30 августа 2005 года Виктор Мохов (так зовут маньяка) был приговорён к 17 годам лишения свободы. 3 марта 2021 года убийца был освобождён из тюрьмы. Однако после выхода на волю, Мохов дал понять общественности, что ни капли ни раскаялся в содеянном. Все его якобы добрые слова о своих бывших пленницах люди восприняли в штыки. К тому же никому из россиян не пришлось по нраву участие Мохова в ток-шоу с Ксенией Собчак. На этом шоу психопат выглядел скорее VIP-персоной, чем человеком, достойным вечного пребывания в лечебнице для душевнобольных. 16 июня 2021 года Рязанский областной суд запретил Мохову общаться с журналистами, а также посещать бары и рестораны. Ему нельзя общаться с прессой даже в интернете. Можно сказать, что маньяк получил по заслугам в очередной раз.

Сейчас следствие активно работает с очередным психически ненормальным убийцей, которого бы ещё в начале 90-х годов без промедления казнили. Речь идёт о хакасском маньяке, недавно расправившегося с целой семьёй. При этом, он был ранее судим за убийство двух женщин. Отмечается, что фамилия преступника – Панов. Задержать психопата удалось местным селянам. Они сумели сбить его машиной, а затем связать. Лежащий на земле убийца кричал во всё горло, что «они за это ответят». Известно, что до Панов уже бывал в тюрьме, где отбывал 18-летний срок. Он вышел из колонии лишь месяц назад, но теперь его, похоже, ждёт очередное пребывание за решёткой. Жители Хакасии надеются, что на этот раз изуверу дадут пожизненное заключение. Хотя некоторые очень жалеют, что на данный момент в России отсутствует смертная казнь. Об этом уже написали несколько пользователей российских соцсетей во время обсуждения ситуации с хакасским маньяком.

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