Смертная казнь в России отсутствует уже более 20 лет: на свободу выходят маньяки и убийцы

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6 августа 2021, 17:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: "Известия"

Фото из открытых источников

В Российской федерации отказались от смертной казни ещё в конце 90-х годов. Потому максимально тяжёлое наказание для преступника в нашей стране – это пожизненное заключение. Мораторий на смертную казнь был введён в РФ 16 апреля 1997 года. Но несмотря на это, некоторые суды всё ещё выносили такие приговоры.

По данным судебного департамента Верховного суда РФ, в 1997 году к смерти приговорили 106 человек, в 1998-м – 116, а в 1999-м – уже 18 человек. При этом, никого из этих людей в прямом смысле не казнили. 2 февраля 1999 года в Конституционном суде вынесли постановление №3-П, в котором было дано разъяснение судам о невозможности вынесения приговора в виде лишения человеческой жизни. Все действия судов, выносивших смертные приговоры уже после введения моратория, были признаны неконституционными.



Согласно 59-й статье УК РФ, смертная казнь, как исключительная мера может быть установлена за особенно тяжкие преступления, посягающие на жизнь человека. Смертный приговор не может назначаться людям старше 65 лет, а также женщинам и несовершеннолетним. Казнь может быть заменена на 25 лет лишения свободы, а также на пожизненное заключение. По официальным данным, последний раз в России казнили преступника ровно 25 лет назад, в августе 1996 года. Одним из последних, кто отправился на тот свет, благодаря приговору суда, был маньяк по прозвищу Фишер. Его жертвами стали 11 мальчиков, которых он пытал, истязал, а потом зверски убивал в собственном гараже. В конце ноября 1995 года президент России Борис Ельцин отклонил прошение о помиловании Фишера. Это был самый последний, по официальным хроникам, случай, когда по приговору суда преступника лишили жизни.

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