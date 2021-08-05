Коронавирусная ситуация в США снова становится все более сложной

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5 августа 2021, 20:02 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

На сегодня в США зафиксировано более 34 миллионов заражённых Covid-19. Страна по-прежнему занимает первое место в статистике заражений. Число активных случаев уже достигает отметки в 34.73 миллиона человек. Погибших за всю пандемию уже более 615 000. За вчерашний день выявилось до 118 504 новых заболевших. Сегодня их число снизилось до 51 925. В любом случае, эти цифры огромные и вызывают опасения. Резкий рост заболеваемости поднялся ввиду проникновения в США индийского штамма "дельта", отличающегося высокой заразностью. Этот штамм поразил уже практически все штаты. Страна в буквальном смысле переживает пандемию заново. Многие компании снова возвращаются к маскам и перчаткам. В некоторые учреждения уже не войти без сертификатов о вакцинации. Власти давно обсуждают новые меры ограничений. По мнению руководства Байдена, вакцинация в стране должна ускориться. Ведь это единственный путь к спасению миллионов жизней.

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Однако, несмотря ни на что, в США остаётся много "антипрививочников", которые считают вакцину нестабильной и опасной. В ходе опроса от центра Kaiser Family Foundation было выяснено, что 53% американцев выступают против вакцинации. "Антипрививочники" заявляют, что вакцина совершенно бесполезна. По их словам, даже в случае принятия самого совершенного препарата, можно спокойно заразиться "ковидом". Они полагают, что массовая вакцинация - вовсе не путь к спасению, а скорее наоборот - тотальный эксперимент над человечеством. "Сколько людей во всём мире умерло от вакцин?" - спрашивают противники вакцинации в соцсетях, "Где реальная статистика?". Американский интернет уже наполнен всевозможными антипрививочными комментариями. Сторонники борьбы с коронавирусом нередко сходятся в ожесточённых спорах со своими оппонентами из "враждебного" лагеря. По их мнению, вакцинация должна продолжаться любой ценой. Они обвиняют её противников в халатности и беспечности.

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