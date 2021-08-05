Дело Чауса в Украине может затянуться на долгие годы

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5 августа 2021, 14:43 Александр Крохмаль, Журналист Источник: "Новая газета"

Фото из открытых источников

В Украине продолжается скандал с участием бывшего судьи Николая Чауса, который, возможно, имеет массу компроматов на крупных политиков государства. Напомним, что он был похищен в Молдавии средь бела дня и увезён в неизвестном направлении. Это едва не вызвало серьёзный конфликт между президентом Майей Санду и украинским лидером Владимиром Зеленским. 30 июля он был обнаружен в одном из сёл Винницкой области на западе Украины. Там его скоропостижно задержали.

Как отмечают эксперты, за Чауса боролись сразу две организации украинских спецслужб – Национальное агентство по борьбе с коррупцией (НАБУ) и Служба Безопасности Украины. Где именно находился Чаус на протяжении прошедших 50 дней – доподлинно неизвестно. Доходят слухи, что до обнаружения его в селе Винницкой области, его держали в заточении украинские силовики. Также есть информация, что бывшего судью подвергали нечеловеческим пыткам.



В прошедшую среду Высший антикоррупционный суд Украины начал определять для Чауса меру пресечения. Сейчас бывший судья находится в следственном изоляторе. Судят его без «посторонних лиц». По мнению политолога Тараса Загороднего, команде Зеленского очень бы хотелось узнать, какой именно компромат на Порошенко предоставит Николай Чаус. Известно, что бывший служитель Фемиды прекрасно знает про тайные дела экс-президента Украины и обладает достаточным количеством информации. Вероятно, эти сведения могут перевернуть все представления украинцев о Петре Порошенко и его организации. Помимо всего прочего, под ударом могут оказаться и другие политики. Вопрос состоит в том, какие именно это будут показания, и что на это ответит сам Порошенко. Однако слова Чауса могут быть поставлены под сомнения, учитывая то, что его психика могла серьёзно пострадать во время пребывания в неизвестном месте в течение 50 дней. Поэтому дело Чауса может затянуться ещё на долгие месяцы или даже годы.



Политолог Андрей Головачёв считает, что силовые структуры Украины остаются в ручном управлении президента страны. Это означает, что все преступления местных спецслужб, как и бывших политиков, могут остаться безнаказанными. Доходит немало информации, что в нынешних украинских изоляторах и тюрьмах практикуются пытки. Нарушения человеческих прав давно стали нормой для этой страны. «Украина по-прежнему остаётся неправовым государством,- заявил Головачёв. - Здесь давно правят не закон, а грубая сила».

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