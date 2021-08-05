Ксения Собчак: «Локдауны - мировое лицемерие и удар по среднему классу​»

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5 августа 2021, 09:12 Источник: echo.msk.ru/blog/sobchak

Instagram @xenia_sobchak

Давайте уже скажем откровенно, все эти локдауны стран — чудовищное лицемерие.

Посмотрите ленту: никто не изменил традициям, все кто хотел, слетали на Каннский фестиваль, в ленте народ то в Италии, то в Сен-Тропе. Просто бумажек стало больше.

Въехать можно куда угодно, будем реалистами, и все кто хотел — обзавелись и нужными документами, и знают, как легально обходить все ограничения.

Ну как крайний вариант — летишь в Грецию, и оттуда уже в любую европейскую страну.

Что же изменилось?

Более того, для тех, кто знает как преодолевать адовую бюрократию, путешествовать по Европе стало приятнее. Пустой Рим, Пустые музеи, везде стало меньше туристов, путешествовать стало приятнее!

Кому же стало хуже от вашего мирового лицемерия и перекрытого авиасообщения? Как всегда — Среднему классу. И это бесит больше всего.

Страдают те, кому дорого летать джетами и делать медобслуживание или бизнес-визу в Европу.

Чего добились? Только усилили классовое неравенство вашим лицемерием. Как обычно — хотели как лучше, пoлучилось как всегда.

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