Экс-руководитель Красного Креста подозревается в особо крупном мошенничестве

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5 августа 2021, 08:41 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Бывшие подчинённые руководителя российского Красного Креста подозревают свою начальницу в особо крупном мошенничестве и всевозможных махинациях. В Следственный Комитет уже были направлены обращения по этому поводу. Раиса Лукутцева возглавляла организацию целых 15 лет, и за это время она едва не привела её к «сокрушительному разгрому». По версии бывших сотрудников Лукутцевой, РКК лишился базы отдыха и санатория в Подмосковье, спасательной базы в Москве и половины главного офиса. Новая дирекция организации активно сотрудничает со следствием и пытается добиться справедливости.

Известный юрист и адвокат Игорь Трунов, руководитель московского отделения РКК, предоставил главе СКР Александру Бастрыкину большой компромат на Лукутцеву. Он просит следствие поторопиться в ведении разбирательства по поводу дела, связанного с преступлениями экс-директората. Стоит отметить, что сама Лукутцева на данный момент даже не арестована и находится на свободе. Трунов сообщил, что все активы организации на сегодняшний день «проданы или разворованы», и всё благодаря бывшей начальнице. При этом, он отметил, что РКК находится на грани банкротства и имеет задолженность в 10 миллионов рублей. Во всех делах обвиняется именно Лукутцева, которая поставила организацию на грань полной ликвидации. Между тем, разбирательство ведётся аж с 2019 года.

По данным главы столичного отделения, главный актив общественников – санаторий «Дружба», находившийся в 8 км от МКАД рядом с Клязьминским водохранилищем, просто-напросто пропал. Схожая судьба постигла базу отдыха «Хлебникова» в Долгопрудном и спасательную базу на Мосфильмовской улице в Москве. РКК едва не потеряли главный офис в пределах Черемушкинского проезда, в котором несколько десятилетий заседал главный комитет организации. Благодаря мошенникам, была утрачена собственность РКК в Эфиопии. Госпиталь в Аддис-Аббебе, с давних пор принадлежавший Красному Кресту, был продан неизвестным лицам.

Как утверждает господин Трунов, все незаконные сделки и акты мошенничества были проделаны с помощью Раисы Лукутцевой и её пособников. В результате серии перерегистраций в числе владельцев того же санатория «Дружба» оказались коммерческие фирмы, совершенно не имеющие отношения к организации Красного Креста. В итоге санаторий полностью прекратил функционировать. По аналогичной схеме преступниками были похищены и все остальные активы. Трунов надеется, что Следственный Комитет разберётся во всём, и привлечёт к уголовной ответственности Раису Лукутцеву и всех её подельников уже в ближайшее время.

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