В России растет число случаев кибермошенничества

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4 августа 2021, 21:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: cоцсети

На фоне пандемии в РФ резко взлетело число случаев кибермошенничества. При этом, официальные сводки говорят о снижении количества реальных преступлений. Преступники теперь работают на просторах Всемирной паутины. Там законы соблюдают далеко не все, и к тому же можно спокойно сокрыть любую информацию о себе. Выявить киберпреступников – обычно очень сложная задача. Сегодня каждое четвёртое преступление в России совершается в интернете. При этом, раскрывается только одно из четырёх преступлений. Хакерам и мошенникам уже не обязательно писать новые программы для обмана сотен тысяч пользователей. Им стало легче проворачивать свои операции, особенно во время карантинного периода. По итогам 2020 года, число преступлений, связанных с интернетом выросло на 91%, а с применением мобильных устройств – на 88%.

В 2021 году ситуация далеко не самая лучшая. Напротив, обстановка с киберпреступностью осложнилась. За первую половину этого года в России зафиксировано свыше 271 тыс. преступлений в сфере компьютерной информации. В ведомстве министра внутренних дел говорится о том, что больше половины цифровых преступлений, что составляет 57%, относятся к категории тяжких или особо тяжких. Наибольший прирост незаконной IT-деятельность зафиксирован в Чечне (+177%), Дагестане (141%), Туве (110%), а также в центральной России (в Московской области – 126%, а в Тульской – 118%). Самой уязвимой мишенью для злоумышленников остаются банковские карты, которые в нынешний век превратились в основное платёжное средство. Практически все покупки совершаются россиянами с помощью карт. Наличные деньги стремительно уходят в прошлое.

Как отмечают аналитики, причина высокого роста IT-преступности кроется в цифровизации взаиморасчётов и в отсутствии цифровой грамотности у населения. Большая часть россиян до сих пор не обладают достаточным количеством знаний по поводу интернета и опасностей Всемирной Паутины. Навыками цифровой безопасности плохо владеют не только простые граждане страны, но и целые предприятия. Из-за этого возникают всевозможные неприятности, впоследствии приводящие к обращениям в органы внутренних дел, а в редких случаях и к долгим судебным разбирательствам.

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