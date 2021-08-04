Имперская династия Руси до Рюрика

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 августа 2021, 10:24 Олег Грищенко,

Екатерина II

Российская императрица Екатерина II указывала, что собственно русская история началась «с 480 года – с князя Вандала», упоминаемого в летописях как родоначальник русских правителей, «к четырнадцатому поколению которых относился князь Гостомысл». И это не мифический герой, так как 480 год, действительно, связан с важнейшим событием, которое можно назвать рождением великой славянской имперской династии.

В своих «Записках, касательно русской истории», основанных на имевшихся у неё летописях, Екатерина II писала о князе «Вандале» как о реальном историческом персонаже – в отличие от легендарных братьев-завоевателях Славяне и Скифе, в отношении которых она допускала, что так в летописях были названы вовсе не князья, а братские народы.

Настоящее имя «князя Вандала» Екатерине II не было известно, а использованное ею именование, очевидно, было связано с названием народа, которым он правил. В записках императрицы говорится, что в ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ ПЕРЕСЕЛИЛИСЬ МНОГИЕ СЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА, ПОДЧИНЁННЫЕ КНЯЗЮ «ВАНДАЛУ». То есть, это не был вождь отдельных племён, участвовавших в Скифской (Готской) войне с Римом 246-271 годов. Королевство вандалов и аланов, образованное ими в 439 году в северной Африке, в землях возрождённого римлянами Карфагена, к 480 году экспансии уже не осуществляло и величием не отличалось.

Князь «Вандал» представлял более древний и более многочисленный народ, чем эти племена. ВАНДАЛ-ВЕНЕД-ВЕНЕТ – ВАРИАНТЫ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ИМЕНОВАНИЯ. Причём, и вандалов, и венетов многие известные древние авторы считали предками всех праславянских народов. О венетах в таком ключе писали, в том числе: римский географ 2 века Клавдий Птолемей, готский историк 6 века Иордан, франкский летописец 7 века Фредегар Схоластик. А о вандалах, как о предках праславян и славян писали, например: ромейский историк 6 века Прокопий Кесарийский, в 13 веке – монах-францисканец Гильом де Рубрук, а в 16 веке – хорватский историк Мавро Орбини.

О древности происхождения народа венетов (вандалов) свидетельствует тот факт, что ещё в 8 веке до н.э. Гомер в «Илиаде» упоминал о нём в связи с Троянской войной.

Что же произошло в 480 году такого, что позволило Екатерине II писать об этом моменте как о начале первой русской имперской династии? В этом году на троне Западной Римской империи с согласия Сената, гвардии и войска утвердился ОДОАКР, «КОРОЛЬ РУТЕНОВ» – как писал о нём германский хронист 12 века Готфрид из Витербо. «Рутены» – средневековое название русов.

Ромейский историк 5 века Приск Панийский считал, что Одоакр «был природным гунном*», а многие известные польские историки прошлых веков, в том числе, в 13 веке, Мартин из Опавы и, в 15 веке, Ян Длугош, НАЗЫВАЛИ ОДОАКРА СЛАВЯНИНОМ ПО ПРОСХОЖДЕНИЮ.

Одоакр был командиром императорской гвардии – в основном состоявшей из скифов, так как переселившиеся на территорию Империи вестготы и остготы обрели там слишком большое влияние и потому императоры уже не доверяли им охрану своей жизни. Ясно, что ОДОАКР ПРИНАДЛЕЖАЛ К ВЛАДЕТЕЛЬНОМУ РОДУ, ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ ВОЗГЛАВЛЯЛ ГВАРДИЮ. Екатерина II писала, что «эпоха Русской равнины до 480 года (то есть до момента, когда Одоакр стал императором), была временем скифов». Это значит, «король рутенов» Одоакр был из рода скифских царей.

История восхождения Одоакра полна значимых для Империи событий – это великолепный авантюрный роман, полный героизма, интриг и благородства.

Разделение Римской империи в 395 году на Западную Римскую империю и Византию (Ромею) привело к тому, что с этого момента западная Империя лишилась значительной части военной и финансовой поддержи Константинополя и в конце концов ослабла. Заговоры в западной столице теперь следовали один за другим.

Терпение у римской знати закончилось после того, как с 472 по 475 год трон Западной Римской империи последовательно захватывали три незаконных властителя: вестгот Олибрий, ставленник бургундцев Глицерий и германец Ромул Август, возведённый на престол отцом – военачальником Флавием Орестом. Знатные роды составили новый заговор – во главе с Одоакром, и в 476 году императорская гвардия при поддержке «федератов» – имперских наёмных отрядов, разбила войско Ореста, который затем был казнён. Но с Ромулом Августом Одоакр поступил благородно: сослал его в поместье близ Неаполя, где тот прожил до конца своих дней, получая большое содержание.

Став правителем Западной Римской империи, Одоакр, тем не менее, не стремился получить титул императора. В 477 году он согласился на предложение Византийского императора Флавия Зенона, который присвоил ем статус патриция и объявил своим наместником в римских землях. Однако когда в 480 году Флавий Зенон решил осуществлять прямое управление римскими землями, знатные роды Западной Римской империи воспротивились. И ОДОАКР БЫЛ ПРОВОЗГЛАШЁН ПОЛНОВЛАСТНЫМ «КОРОЛЁМ ИТАЛИИ».

Пройдёт 13 лет, и византийский император всё-таки сможет победить Одоакра и взять под свою власть римские земли. Однако это не отменит тот факт, что с 480 года РОД ОДОАКРА ПРИНЯЛ «ИМПЕРСКИЙ СТАТУС» – так как его представитель стал законным главой Империи.

В «Иоакимовской летописи» (11 век) сказано, что князю «Вандалу» наследовали три сына, разделившие между собой его земли. Это может указывать на три известных современных историкам царства северо-восточных славян: Славию, Артанию и Куябию. И ИМПЕРСКИЙ РОД ОДОАКРА НЕ ПРЕРЫВАЛСЯ ДО КНЯЗЯ ГОСТОМЫСЛА («сына Буривоя»), умершего 860 году. Об этом роде говорится в «Сказание о Вандале, Владимире, Буривое, Гостомысле и призвании Рюрика» (часть «Иоакимовской летописи»), а также в летописном своде 17 века «Сказание о Словене и Русе, и городе Словенске».

*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым скифы являлись праславянами, а гунны – славянами.

Грищенко Олег Викторович

Писатель, историк, филолог.

Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.

Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике.

Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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