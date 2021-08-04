«Принц»-мультимиллиардер из Экваториальной Гвинеи попал под санкции Великобритании

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4 августа 2021, 09:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: delfi.lt

На прошлой неделе Великобритания ввела санкции в отношении господина Теодора Обианге-младшего, являющегося вице-президентом Экваториальной Гвинеи. Как уже сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, санкции были направлены против лиц, которые набили карманы за счёт собственных граждан. Активы Обианге-младшего отныне полностью заморожены. Гвинейский вице-президент более не сможет посещать Великобританию. В Экваториальной Гвинее в свою очередь обещали закрыть посольство, а так же разорвать отношения с британским правительством.

Расследование заключило, что Обианге-младший потратил более 500 миллионов долларов (в фунтах – 363 млн), с тех пор, как возвысился до первого помощника отца в конце 90-х годов. По сути, он представляет собой даже не вице-президента, а настоящего принца и наследника династии. Впрочем, и власть в Экваториальной Гвинее давно напоминает монархию старого образца. В потраченные «принцем» суммы включили покупку роскошного особняка в Париже, самолёт за 39 миллионов долларов, всевозможные коллекционные предметы и автомобили. С самого момента своего возвышения Обианге-младший тратил средства лишь на собственную роскошь, совершенно забывая о согражданах, умирающих от голода и болезней.

Власть в Экваториальной Гвинее не раз обвинялась ЕС и США в нарушении прав человека, в намеренном разворовывании собственной страны, в уничтожении несогласных с режимом и в приведении своего населения к тотальному обнищанию. По оценкам Всемирного Банка, в Гвинее сейчас находится почти 80% обездоленных людей. В стране полностью отсутствует система здравоохранения и соцзащиты. За малейшее неподчинение власти проводятся многочисленные репрессии. Также отмечается культ личности отца Обианге-младшего, которого его пособники сравнивают с Богом.

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