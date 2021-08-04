В Китае игроманию ​ детей и подростков приравнивают к наркозависимости

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 августа 2021, 00:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото из открытых источников

Правительство КНР всерьёз обеспокоено игроманией, наблюдающейся у детей и подростков. По мнению аналитиков из провластной газеты от агентства «Синьхуа», игры сродни опиуму, который привёл к развалу династии Цин в 19-м веке. Эксперты также опросили школьников и выяснили, сколько времени они проводят за игрой «Честь королей», которая была разработана корпорацией Tencent. Как оказалось, некоторые из ребят играют по 8 часов в день, а то и больше.

Из-за статей о зависимости детей от игр, компания Tencent 3 августа потеряла около 60 миллиардов долларов. Её акции обвалились на бирже. Представители организации сообщили в соцсетях, что «соответствующие инстанции» призвали обеспечить для детей защиту от привязанностей и проявить социальную ответственность. В итоге, компании пришлось ввести необходимые лимиты для того, чтобы дети не могли подрывать своё здоровье и окончательно погружаться в игровые миры. Власти КНР ясно дали понять, что не станут мириться с «вялой, нетрудоспособной молодёжью в стране».

Поначалу введённые ограничения Tencent коснутся только её самой знаменитой игры – «Честь королей». Для детей будет сокращено игровое время в течение суток. Детям младше 12 лет будет запрещено оплачивать покупку игры. Также в компании станут бороться с теми, кто расплачивается за счёт взрослых. Все указания правительства Tencent выполнит, и в этом уже можно не сомневаться. Очевидно, на разработчиков было оказано нешуточное давление. В руководстве Си Цзиньпина уже не раз заявляли, что хотят видеть будущую молодёжь здоровой и организованной.

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