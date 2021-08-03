Боснийские сербы отказываются признать закон об ответственности за отрицание геноцида

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3 августа 2021, 20:30 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: Darko Vojinovic / AP

Преступления в Сребренице и Боснийская война до сих пор вызывают уйму вопросов у историков и политологов. По мнению боснийских мусульман и хорватов, то, что вытворяли в бывшей Югославии войска диктатора Милошевича и Радована Караджича – не что иное, как «нацистское наследие». Гаагский трибунал по бывшей Югославии, как известно, сурово покарал всех участников того кровопролитного конфликта. Правда меры наказания коснулись в основном сербской стороны. В НАТО и ООН совсем забыли про то, что такие же кровавые преступления творили и со стороны боснийских мусульман. Также в зверствах и жестоких расправах участвовали хорватские националисты. Обсуждения Югославского конфликта не утихают по сей день. К тому же совсем недавно известного военного преступника, генерала Ратко Младича, приговорили к пожизненному заключению за убийство тысяч мусульман во время резни в Сребренице.

Сейчас Босния снова возвращается к опасной черте, у которой она уже оказывалась на пороге событий Югославской войны. Верховный представитель ООН по Боснии и Герцеговине инициировал вступление нового закона, подразумевающего ответственность за отрицание геноцида бошняков и массовых убийств со стороны сербской армии. Возвеличивание военных преступников, таких как Младич, Караджич или Милошевич, может привести к 5 годам тюремного заключения. Мусульмане в Боснии отреагировали соответствующе, и поддержали закон. Однако боснийские сербы не только не одобрили проект центральной власти из Сараево, но и жёстко раскритиковали его. По мнению сербского лидера Милорада Додика, «существование Боснии больше не имеет смысла». Многие аналитики уже окрестили его слова крайне опасными для нынешней политической обстановки в стране.

Сложность состоит в том, что по мнению сербов, военные преступники бывшей Югославии как таковыми преступниками не являются. «Геноцида в Сребренице не было»,- заявляет в свою очередь Милорад Додик, «Сербы не могут принять такое решение. Это гвоздь в гроб Боснии и Герцеговины». Додик призвал к незамедлительному созыву сербского парламента. Несмотря на то, что у многих политических деятелей сейчас отпуска, сербский лидер считает должным немедленно собраться всем по поводу обсуждения сложившейся ситуации. Буквально в прошедшую пятницу парламент Республики Сербской принял решение о неприменении решения верховного представителя ООН в Боснии. Додик так же призвал сербскую полицию защищать тех, кто подвергается преследованию со стороны бошняков за «возвеличивание военных преступников». Между тем, боснийская прокуратура уже начинала заводить уголовные дела на некоторых личностей, считающих убийц из 90-х героями своей родины.

Президент Сербии Александр Вучич посчитал нужным поспешно вмешаться в дела боснийских сербов. Он заявил, что «не может оставить республику Сербскую без поддержки, хоть она и находится в составе чужого государства». По мнению Вучича, обстановка в Боснии и Герцеговине достаточно накалилось, и до нового конфликта уже недалеко. Потому 4 августа он намерен обсудить действия Сараевского руководства с лидерами боснийских сербов.

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