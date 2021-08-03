Миллионы американцев могут остаться без домов из-за ошибок правительства Байдена

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3 августа 2021, 11:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: "Новая газета"

Фото: 7i-urist.com

В Конгрессе США так и не смогли договориться о продлении введённого из-за пандемии Covid-19 запрета на выселение жильцов из-за арендной неуплаты. А ведь вирус ещё до сих пор не побеждён и продолжает распространяться по территориям государства. В этот сложный для Штатов период более 3 миллионов американцев могут лишиться жилья. По некоторым сведениям, число потенциальных бездомных может достичь отметки в 11.4 миллиона человек. Впрочем, для арендодателей это может обернуться большой победой.



Как известно из общей хроники, в прошлом году в начале сентября в США запретили выселять людей из домов без серьёзных причин, таких, как например, угроза другим жильцам или злостные нарушения строительных мер. Этот запрет был введён опять же ввиду увеличения численности заболевших по всей стране. Власти надеялись, что мораторий ослабит распространение «ковида» и не допустит ухудшения ситуации. Не стоит забывать, что миллионы американцев остались без работы из-за тяжёлого экономического кризиса. Большинство американцев, при этом, не имеют собственного жилья, а только снимают его.



Джозеф Байден, по собственным словам, просил договориться американских законодателей и не раз торопил их. К августу 2021 года уже должно было быть принято решение о продлении моратория, но ничего подобного не случилось. Теперь же Белый дом и Конгресс обвиняют друг друга во всех грехах. Законодатели жалуются на самого президента, который, по их мнению, ничего не делает, а только всех тормошит. Республиканцы, склонные в основном к поддержке арендодателей, вовсе отказались поддерживать мораторий. Национальная ассоциация риэлторов направляла письмо в Конгресс, в котором было сказано о том, что у арендодателей тоже полно проблем, к примеру, с ипотекой или налогами. Но результатов это не возымело.



В итоге миллионы американцев теперь могут остаться без необходимого жилья. Согласно данным из Прингстонского университета, 3.6 миллионов граждан США сообщили, что им грозит выселение. В Бюро переписи населения Штатов сказали, что более 7 миллионов американцев надолго просрочивают платежи. А вот Аналитический центр по бюджету и политическим предпочтениям полагает, что цифры куда более серьёзные и составляют отметку в 11.4 миллиона человек. Наиболее серьёзное положение наблюдается в штате Техас. Треть из 4.7 миллионов арендаторов сомневаются в своих способностях оплатить на месяц вперёд. Кто поможет этим людям в ближайшее время – пока что остаётся вопросом без ответа.

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