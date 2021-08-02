Свободная Украина

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 августа 2021, 13:55 Вадим Кулинченко,

Фото из открытых источников

«Понеже всем известно, что от времени Богдана Хмельницкого… и до покойного Скоропадского все гетманы являлись изменниками, и какое великое бедство государство наше терпело, а наипаче Малая Россия»



Пётр 1. 1723 год





Проживши более 80 лет сознательной жизни, и интересуясь историей, даже просто на любительском уровне, начинаешь понимать, что история это не наука о прошлом, а служанка настоящего. Каждое правительство и каждый правитель старается её трактовать так, как выгодно им. Наглядный пример современная Украина.

Сегодня все новые украинские учебники, все исторические очерки подчинены одной цели – исказить роль и значение России в украинской истории, разделить русских и украинцев. Новые «историки Галицкой школы» всячески пытаются внушить молодёжи, что всё негативное, всё агрессивное и антиукраинское исходит от России и русских, все беды Украины приходили оттуда, с Востока, а цивилизованный Запад оказался недосягаемым. Забыты все факты и логика.

Мои впечатления, оставшиеся ещё от изучения школьного курса истории в послевоенные годы, когда мы, дети одной большой страны, изучали историю всех веков по единым учебникам. Для нас Русь Киевская и Русь Московская были идентичны в одном понятии – Земля Русская.



Да, она была раздроблена на многочисленные княжества, но везде в них жили люди славянского корня. И Галицко–Волынское княжество было одним из сильных славянских княжеств на юго-западе Киевской Руси, которое сумело остановить монгольское нашествие и спасти Европу от азиатских кочевников… И сегодня, опираясь на историю этого княжества, новые историки пытаются представить Украину, как реально существовавшее государство, ещё с незапамятных времён, создавая мифы без доказательств.



МИФЫ УКРАИНЫ

Миф первый - существование Украинского государства со времён Киевской Руси. Но во времена Киевской Руси были различные княжества и, конечно, не было государства Украина. Позднее было польское Правобережье, на юге – татары и турки, на севере и востоке – Российское государство (Московия). Потом было свободное от всяких властей Запорожье, Слобода и Гетманщина. Ни границ, ни единого правления, ни единых законов. О каком государстве идёт речь?



Не было никакого государства вплоть до 1917 г. – это признают историки всего мира. Впервые оно обозначилось только в 1917 г., да и только в границах 5 губерний – Киевской, Подольской, Полтавской, Волынской и Черниговской (1-й Универсал Центральной Рады).



Если посмотреть на карту современной Украины – почти три десятка областей – и всеми этими «приобретениями» Украина обязана Ленину, Сталину и Хрущёву. Правители Российской Советской Империи, а не свои бездарные гетманы, вкупе с Грушевскими, Петлюрами и Бандерами создали Украину – вот где историческая правда. Но об этом так не хочется говорить, так не хочется признавать.



Вся тотальная ложь является спецзаказом новой историографии и, по мнению её инициаторов, она должна привести к украинскому возрождению. Какое банальное понимание истории! Какие опасные заблуждения.



Но на этой лжи уже воспитано целое поколение молодых людей, кто в 1991 году был ребёнком, сегодня созрел для майдана. Взращена новая популяция мазепенцев, Бандер и Петлюр, а значит всё повторяется. Ох, как прав был Пётр Великий, говоря, что все беды наши от украинских гетманов! Но кто его слушает…

Миф второй новых историков об ужасных гонениях и притеснениях украинцев «русскими большевиками», для чего выдуманы голодомор и прочие напасти. При этом ни слова, что уже в 1923 г. вышел Декрет «Про заходи в справi украiнiзацii шкiльно-виховних i культурно-освiтних установ», предусматривающий украинизацию школы, прессы и культурной жизни. В начале 30-х годов прошлого столетия в Украине существовало 25 национальных районов, включая русские, немецкие, еврейские и другие, действовало более тысячи национальных поселковых и сельских советов.

По словам самого М. Грушевского, апологета нынешнего украинского национализма, уже со времён Петра Великого началось стирание граней в культурном облике малорусов и великорусов. Об этом сегодня стараются не вспоминать. Сегодня в моде разговоры об оккупации, захвате Украины Россией, о бедах, пришедших с Московии…

Ведь если в 30-х годах на Украине существовало 25 национальных районов, то можно ли спустя 90 лет создать единонациональное государство? Только при попустительстве верховной власти и геноциде других национальностей, что и назревает в сегодняшней Украине.



Миф третий современной украинской истории базируется на умолчании того факта, что Киевская Русь и Галицкое (Галицко-Волынское) княжества, хотя и со славянскими корнями, - это два совершенно различных княжества. Все модные ныне историки пишут историю Галиции, а потом плавно переходят к истории «всей Украины». В этой «плавности» и скрыта главная цель – представить Галицию ядром, основой, прародительницей всей современной Украины. Следовательно, все события, происходящие в Киевской Руси – это «восточные сказки», о которых следует забыть. Только Галиция была, есть и будет основой украинства. Вот такая история…



ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

На фоне последних событий меня заинтересовала история Галицко-Волынского княжества. Советские учебники не очень уделяли внимание этому княжеству, поэтому я взял современный, изданный известным фондом, в рамках загадочной программы «Трансформация гуманитарного образования в Украине», по которому сегодня учат украинских студентов-историков.



Советские учебники утверждали, что прародительницей Украины была Киевская Русь, всё вроде логично, и мы этому верили. Оказывается – напрасно верили, все украинцы родом из Галичины и Волыни. И все сегодня должны этому верить.



Как утверждается в учебнике истории для ВУЗов «Украiна i европейський свiт», изданном международным фондом «Вiдродження» в 1996 г., автор Ю.И. Терещенко, именно Галицко-Волынское княжество самоотверженно боролось за сохранение украинской государственности. Причём боролось с Киевской Русью. Тогда возникает вопрос: а что такое украинская государственность и когда она возникла? И имеет ли к этому хоть какое-либо отношение Киевская Русь? А мы все, кто мы, и откуда?

Пересказывать все вымыслы этого учебника долго и отвратительно. А вот выводы привести надо:



- именно Галичина «стала той сердцевиной, с которой развилось новое могучее политическое объединение – Галицко-Волынское государство», включая конечно и Киев, и все прилегающие земли. Затем автор великодушно обмолвился. Что дескать Ярослав Осмомысл не беспокоился о завладении киевским престолом, ведь в период своего наивысшего расцвета он владел и Бесарабией, и целым рядом придунайских городов. Тем более, что по сравнению с иными землями Украины, которые значительно пострадали от княжеских усобиц и набегов кочевников, Галичина оказалась менее раздробленной и более готовой выполнять консолидирующую функцию среди украинских княжеств в новом государственном устройстве.

Вот, оказывается, кому мы обязаны созданием украинского государства. Только – украинского ли? Все современные провластные авторы умалчивают – когда именно Галицко-Волынское княжество стало Украиной? И что такое Киевская Русь?

Ответ лежит на поверхности: Киевская Русь – ничто, и забудьте о ней. А галицкой вся Украина стала в январе 2005 года, неужели непонятно.

Выводы из этой «исторической науки» очень простые. «Пересiчному», как сейчас модно говорить, украинцу вбивают в голову главный постулат новой государственной идеологии, в основе которого лежит миф о происхождении Украины из Галицко-Волынского княжества. Для чего это нужно? Ответ мы получили на новом Майдане – во-первых, Галиция ближе к Европе, чем Россия, что оправдвает и объясняет «евроинтеграцию». Во-вторых, все истинно галицийские идеологические ценности, как «сiчовi стрiльцi», ОУН УПА, сотрудничество с фашистами, сталинские репрессии, голодомор и прочие, выдаются как истинно украинские, в отличие от всех прочих, «москальских».

Но, как показывают исторические и нынешние события, «галицийское украинство» можно терпеть, но только в небольших дозах. Чрезмерное употребление вызывает страшные последствия – амнезию, агрессию, зависть и полный развал. Это не созидающая, а разрушающая сила.



Куда идёт Украина – вопрос уже давно решённый приближёнными к власти галичанами.

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ



Уже не все помнят, что Л. Кравчук, бывший секретарь ЦК КПУ по идеологии, фактически сам написал Устав «Руха». В то время было политически необходим заигрывать с агрессивной и безграмотной стихией, которая хлынула из западных областей Украины после развала СССР. И первый Президент с этим справился, но при этом полностью отдал идеологическое пространство. Злобный галицийский национализм уже заполнял идеологический вакуум, начиналось его утверждение в качестве «национальной идеи». Куда приведёт Украину эта идея – покажет будущее.

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