Президент Киргизии Жапаров готовит пакет законов для введения диктатуры

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2 августа 2021, 09:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Global Look Press

Ещё год назад в Киргизии радовались освобождению от диктаторского режима Жээнбекова. Но теперь страна опять находится неподалёку от опасной грани, за которой уже следуют мятежи и революции. Президент Садыр Жапаров и его ставленники принимают очень неоднозначные законы, которые могут спровоцировать народные выступления. В Киргизии готовятся объявить режим Чрезвычайной Ситуации в экономике, что означает введение ручного управления. Власти объясняют это вынужденными мерами. Ведь страна находится на грани дефолта, а экономические показатели совсем неудовлетворительные.

Депутаты киргизского Парламента уже приняли в трёх чтениях законопроекта о введении ЧС. Сам закон был в свою очередь предложен министром экономики Акылбеком Жапаровым. За одобрение Чрезвычайной Ситуации в экономике проголосовали 81 депутат из 83 присутствующих. После принятия нужных решений парламентарии вышли на каникулы.

Но этот закон ещё далеко не всё, что было одобрено действующей властью. Опасения политологов вызывает «Закон о защите от ложной и недостоверной информации», который может коснуться всех, кто критикует правительство. Получается, что в Киргизии вводится цензура абсолютно на всех уровнях. По этому закону обвинить во лжи и клевете можно кого угодно. Под него может подпадать невинная критика или требование о справедливости. Более того, власть имущими был принят ещё один неоднозначный закон под названием «О кабинете министров». Он даёт неограниченные полномочия высшим чиновникам и фактически делает их безнаказанными. Член кабинета министров не может подвергаться никакому преследованию. Если он имеет госнаграды, то его невозможно отправить под стражу. Максимальное наказание для таких государственных преступников – домашний арест. За работу чиновникам полагается довольно крупное денежное вознаграждение из республиканского бюджета. К тому же парламент был лишён возможности формирования правительство, что тоже отдаёт признаками несвободного государства. Термины «коалиционное большинство» и «оппозиционное меньшинство» больше не существуют.

В соцсетях и интернет-чатах Киргизии уже идут разговоры по поводу возвращения тирании. Многие люди недовольны резким поворотом Жапарова в «сторону неблагих намерений». Но наибольший страх у общественности вызвал как раз-таки закон о Чрезвычайной Ситуации в экономике. Кабмин теперь может объявлять ЧС и распоряжаться 20% доходов без согласования с парламентом. Ставки налогов и госзакупки так же будут контролироваться министрами. По мнению Акылбека Жапарова, этот закон может позволить кабинету министров стремительно улучшить экономическое положение государства. На последнем заседании парламента он уже объявлял, что ситуация в стране тяжёлая, и что в ближайшие четыре месяца может наступить серьёзный кризис. По его мнению, прямое вмешательство в рыночные инструменты может дать отличный результат. Но бизнес-ассоциации Киргизии категорически не согласны с позицией Жапарова и кабмина. Ведь в принятом законопроекте нет ни слова о снижении налогов. Даже наоборот, в предполагаемых поправках отмечены дополнительные меры налогообложения. Потому бизнесмены призывают правительство в срочном порядке переработать закон и избавиться от угрозы подрыва инвестиционного климата.

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