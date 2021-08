Топ 10 лучших треков 20 и 21 века

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 августа 2021, 23:09 Наталья Полянская

Какие песни мы слушали раньше и какая музыка популярна сейчас? XX век был популярен огромным разнообразием музыкальных направлений: джаз, блюз, фантастика и другие. Но современная музыка ничем не хуже.

Рейтинг лучших хитов прошлого столетия возглавили такие песни, как: Beatles – «Yesterday», Celine Dion – «My heart will go on», Кино – «Звезда по имени Солнце», Иванушки Int. – «Тучи», Земляне – «Трава у дома», Spice Girls – «Wannabe», Мумий Тролль – «Утекай», Cher – «Believe», Queen – «Bohemian rhapsody», Whitney Houston – «I will always love you».

По данным Rolling Stone лучшими треками XXI века являются: Beyonce feat Jay-Z « Crazy in love», Kanye West feat Pusha T «Runaway», Adele «Rolling in the Deep», Kendrick Lamar «Alright», Drake “Hotline Bling”, Lana Del Rey “Blue jeans", Migos feat Lil Uzi Vert “Bad and Boujee", Sia “Chandelier”, Pharrell Williams “Happy", Justin Bieber “Sorry".

Вся эта музыка совершенно разная, но она однозначно заслуживает быть в топе. Современные треки, как и песни прошлых лет подходят под любое настроение и занятие. А следить за новинками в мире музыки можно через различные приложения.

