Как оправдывались уличённые в допинге спортсмены из США

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 августа 2021, 19:38 Александр Крохмаль, Журналист

Допинг – крайне серьёзная проблема современного спорта. Из-за этого многие спортсмены получают баны, а то и вовсе дисквалификации. В США с этим вопросом, как правило, не церемонятся. Но даже в американской сборной бывают те, кто пренебрегает правилами, и позволяет влить в себя запрещённые вещества. Сейчас наказание за допинг отбывают 18 американских легкоатлетов. Семеро из них пытались всеми силами оправдаться и даже придумывали целые истории, но всё же им никто не поверил. По мнению допинг-полиции, все эти люди виновны, и потому наказания получили вполне заслуженно.

Если в деталях изучать историю этих «преступников», то можно выявить множество странностей, которые как раз и тревожат аналитиков. В некоторых случаях объяснения пойманных на допинге спортсменов вызывают смех. Оправдываются они очень необычно. Правда в случае с чемпионкой спринта Габриэль Томас всё сложилось именно в её пользу. Летом 2020 года она пропустила сразу 3 допинг-теста. По её словам, офицер полиции просто не нашёл её, хотя она на тот момент находилась в указанном системой ADAMS месте. Но вскоре Томас удалось доказать свою невиновность. Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике признала, что один тест Габриэль пропустила не по своей вине. Томас в ближайшее время выступит на «Токио-2020». Но не всем так повезло, как ей.

Диаджа Стивенс, например, объяснила, что допинг-офицер к ней не смог дозвониться по причине разряженного телефона. Второй же допинг-тест она пропустила, потому что сменила телефонный номер (и это за 6 недель до дня тестирования). В третий раз она не смогла провериться из-за преследования неизвестного лица. Все эти объяснения в AUI признали ложью, и Стивенс отстранили на 18 месяцев. «Токио-2020» она точно пропустит. Но самый громкий случай был с Кристианом Коулменом, таким же спринтером, как и Диаджа Стивенс. В 2019 году он пропустил все 3 допинг-теста, но тогда его оправдали из-за нестыковок в датах. В июне 2020 года Коулмена отстранили из-за тех же пропусков, на этот раз уже на 2 года. Оправдаться ему не удалось. Он всеми силами пытался доказать, что частые проверки на допинг приводят к стрессам. К тому же он заявил, что находился в момент проверки недалеко от места, указанного в ADAMS.

Чемпиона по тройным прыжкам Омара Крэддока так же отстранили из-за пропуска допинг-тестов в 2020 году. Он сообщил, что находился в подавленном состоянии из-за смерти Джорджа Флойда. Правда здесь нашли нестыковки. Ведь первые два теста он пропустил ещё до событий с “Black Lives Matter” и переноса Олимпиады. Третий же пропуск, по словам спортсмена, вышел из-за его участия в акциях против Трампа. Крэддок дисквалифицирован на 30 месяцев. Он не появится ни на Олимпиаде в этом году, ни на Чемпионате Мира 2022. Шелби Хулихан, участницу финала в Рио по бегу, отстранили в декабре 2020 года из-за обнаружения в крови нандролона. По её словам, вина лежит на буррито со свининой. Хулихан уверена, что в пироге содержались стероиды. Но комиссия не поверила ни единому её слову, и отстранила спортсменку на 4 года. Олимпийская чемпионка Рио-2016 Брианна Макнил была не допущена к соревнованиям из-за пропуска всех допинг-тестов. Она объяснила свои пропуски тяжёлой депрессией.

Всемирно известную Ша-Кэрри Ричардсон отстранили от Олимпиады-2020. Федерация лёгкой атлетики США не включила бегунью в команду на Игры-2020 в Токио. Всему виной – положительная проба на каннабис. Из-за его обнаружения Ричардсон дали 3 месяца бана. В результате отчаянной борьбы спортсменке удалось добиться смягчения наказания до 1 месяца, но тем не менее, на Олимпиаду она всё равно не успела. Её результат на отборе аннулировали. Ша-Кэрри призналась, что действительно курила травку на нервной почве. Как оказалось, буквально накануне соревнований она узнала о смерти матери. В США её сильно жалели соотечественники. Даже сам Джо Байден хотел пойти ей на уступки. Вероятно, из-за дела Ричардсон начнутся разговоры об изменениях в антидопинговых правилах. Тем не менее Олимпиаду ей уже не вернуть ни при каких обстоятельствах.

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