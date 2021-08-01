О душе, совести и правде

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 августа 2021, 16:26 Вадим Кулинченко,

Обратиться к этой теме меня побудила «возня», которая возникает вокруг всякого фильма, посвящённого тому или иному подвигу.

Как персонально становятся героями тоже понятно – нужно оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы о тебе рассказали, а уж начальство решит. Оно зачастую верит журналистам – очевидцам. Ведь не полезет же сам Главковерх в огонь? Всех не наградишь, главное чтобы от этого выигрывала страна…

Меня поражает визг многих интеллигентов, которые привыкли «есть белый хлеб с чёрным маслом, а почему с чёрным, потому что с шоколадным», о «правде», которую они раскопали в архивах. На мнения народа, сложившееся годами и веками, им наплевать. Да допусти меня в архив, я накопаю такую правду об этих «интеллигентах – учёных», что у них волосы станут дыбом. Но беда в том, что в архивы допускают почему-то тех, кто готов обвинять нашу историю и наш народ во всех смертных грехах, а нам остаётся пользоваться открытой литературой и народным мнением.

Поэтому обратимся к великому знатоку русской души писателю Ф.Д. Достоевскому, который ещё в «Дневнике писателя» за 1877 г. с грустью писал об определённой категории людей, рассматривающих «русский прогресс единственно в самооплёвывании». Протестуя против этого, писатель призывал учиться национальному самоуважению: «Да, самонадеянность-то нам, может быть, и всего нужнее теперь! Самоуважение нужно, наконец, а не самооплёвывание…. Да и не нам, не нам предаваться шовинизму и самоупоению! Где и когда это случилось в русском обществе! Утверждающие это просто не знают русской истории».

В Союзе самооплёвывание начало угасать. У нас даже появилась «своя советская особая гордость!». Но развал Союза и ничем не ограниченная свобода, подняли на поверхность пену тех, кто самооплёвывание своей истории сделал модным занятием, превратил в интеллектуальный вид спорта. Откуда-то повылазили Сванидзе, Швыдкие, Млечины и другие «знатоки», Которые стали переворачивать историю с ног на голову, вдалбливая нам какую-то «идеологию правды», хотя сами отрицают всякую идеологию.

Всё это пошло с 90-х годов прошлого века, когда один беллетрист заявил, что все напасти в России от того, что нет сформировавшийся нации: «Я убеждён, вся беда в том, что Россия как нация сложиться не успела. И наш раскол, наши расхождения идут от этого. Мы не успели, как грузины, литовцы, эстонцы и другие, сложиться в нацию» («Книжное обозрение». 1990 г. №27). Удивительный вывод!

Другие деятели идут дальше, утверждая, что не только нет нации, но и души как таковой не существует, не только народной, но и человеческой – вместо неё одни сексуальные импульсы и условные рефлексы. Поневоле поражаешься. Как низко мы опустились, как разверзлась пропасть нашего падения. Всего за какие-то 30-40 лет мы забыли об очевидном, без чего невозможна нормальная жизнь.

Ещё в период второй мировой войны один из руководителей фашистской разведки Рейнхард Гелен приказал размножить доклад на тему «Русский человек», в котором, признавая величие русских, подчёркивал необходимость понять «русскую душу»: «Мы должны завоевать душу русского человека, иначе властвовать над ним нам придётся с помощью насилия».

Стратегическая задача, выдвинутая Р. Геленом, успешно решается в наши дни. То, чего не удалось достигнуть с помощью военной силы, ныне совершается бескровно. И дело не в том, что мы остались без настоящих союзников и друзей, а в том. Что творится вокруг в бесовской вакханалии, поддержанной СМИ и деятелями культуры. Теряется национальный дух.

Забыв о том, что в России мелодия всегда считалась душой песни, тысячи отечественных мальчиков и девочек с энтузиазмом копируют ритмические синкопы, а то и просто завывания, африканского и латиноамериканского происхождения, надеясь выглядеть не отсталыми провинциалами, а цивилизованными европейцами, не подозревая при этом:

Как перед нею ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В её глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы.

В течение последних десятков лет была проведена с помощью средств массовой информации мощная идеологическая обработка. Серией оглушительных залпов народ был обвинён в тысячелетнем рабстве, холопской покорности, лености и пьянстве. «Бесы» давно уже догадались, что в России можно делать всё что угодно, и потому обозвали её «тюрьмой народов», «империей зла» и прочими нехорошими словами. «К чему бы это?» - простодушно дивился русский мужик.

И лишь когда после действий бесов стали вымирать больные и дети, а старики рыться в мусорных отбросах, мужику открылось: неспроста это. Он понял бедствие, а «элита» продолжала беситься от жира, захватив власть в стране. Когда же услышал ещё и то, что и душу его собираются переделать на заморский лад, дошло, наконец: задумано обратить его в Ивана, не помнящего родства, а его землю, где покоятся его предки, превратить в «территорию», где он будет рабом, он стал внутренне сопротивляться. Другого не оставалось.

С помощью всех средств массовой информации производится уникальный в истории эксперимент оболванивания народа, мутация национального духа, переделка русской «отсталой», «кондовой», не соответствующей мировым стандартам души. Руководство страны как будто не замечает этого, занимаясь своими делами – властью и прибылью от неё.

А душа мужика переделываться не желает. Она сопротивляется, корёжится. Оглушённая наглой бесцеремонностью экспериментаторов, она отвечает апатией, алкоголизмом, бродяжничеством, немотивированной жестокостью, неверием властям. Современные «бесы» проявляют непростительную ошибку относительно души русского человека, заблуждаясь в её стремлениях, а она всегда томилась жаждой справедливости, стремлением жить по совести.

Не оттого ли отечественные предприниматели прошлого стыдились своего богатства и жертвовали миллионы на строительство музеев и храмов, на «божье дело», интуитивно ощущая, что духовная жизнь представляет куда более важную ценность, чем материальная. Жить для души, не для брюха – всегда было для русского человека первейшей нравственной заповедью. Длительное же забвение духовных аспектов Бытия и низведение последнего к голому материальному интересу предопределило тот экономический и нравственный тупик, в котором мы сегодня оказались. Не принимать этого во внимание - значит заранее обрекать проекты экономического и социального реформаторства на провал, а себя на политическое банкротство.

Забавны «бесовские» методы нынешнего идеологического «облапошивания» обывателей. Они просты до гениальности: «Хочешь жить лучше, работай больше!». А вот где? – ответа на этот вопрос нет, как нет и достойных рабочих мест. Вакханалия бесовская творится повсеместно. Куда ни кинь взгляд – повсюду беснующиеся, и им способствующие. Как будто пушкинский Балда, сидя на берегу, мутит море верёвкой, а бесинята вместо того, чтобы собирать оброк с благословения главного беса, изгаляются и выкаблучиваются в предчувствии последнего часа.

Материальный разор России – беда. Но ещё большая беда - стремление сломить Россию духовно. Но этого как будто не замечают наверху, проводя «оптимизацию», про которую уже ходят анекдоты. Сокращаются школы, библиотеки, клубы…, вводится неимоверная плата за духовное развитие, объясняя это трудностями экономическими. А разве это путь?

Да материальный разор России – большая беда. Но не главная. Порушенное можно отстроить, как веками отстраивался народ после гибельных нашествий и разрушительных стихийных бедствий. Ныне же над нами более страшная угроза. Отравляется не только окружающая среда, воздух, вода, пища. Планомерно и систематически отравляются наши души. «Пожар в умах, а не на крышах домов»,- говорит у Достоевского герой одного из романов. И отблески этого пожара полыхают в атмосфере…. И пожар этот можно потушить только тогда, когда народ объединится с властью, поверит ей. Но, к сожалению, пока власть подыгрывает бесам, забыв о духовности народа.

Мы последние годы производили все виды перестроек одновременно: и экономическую, и политическую, и социальную, как бы стараясь доказать, что и тут мы впереди планеты всей. Но не одна не оказалась результативной и не доведена до конца. Вся эта вакханалия реформ, делаемых по западному образцу, показала одно – Россия страна крайностей, как выражался один из персонажей Достоевского, - в этой стране можно делать всё, что угодно!

Если сегодня не осознать бесперспективность внешних преобразований без традиционных национальных начал, без внутреннего, душевного преображения, ничего хорошего не получится. Разговоры о душе не мистика, не словоблудие, ибо она выражается в голосе, во взгляде, в манере поведения. И если хотят похвалить кого-то, говорят: "Душевный «человек!»". И наоборот, «бездушный он». Последнее, к сожалению, всё чаще слышишь в адрес людей, находящихся у власти, как законодательной, так и исполнительной.

Все последние преобразования – «реформы» сделаны бездушно. Об этом всё чаще можно услышать везде, особенно в больших магазинах, где есть всё, но у людей нет возможности что-то приобрести. А сверху несётся ложь, что жизнь становится лучше. Вот это и озлобляет людей. В это связи, для сравнения, хочу привести слова из письма тульской крестьянки, рождения 1939 г., в редакцию газеты «Крестьянская Русь»: «… Как бы ни было тяжело в те фронтовые годы – мы голодали, мёрзли, но люди были добрее, не было миллиардеров и миллионеров. Мы шли на помощь друг другу и делились всем, что было. Не сравнить с нынешним временем».

Возможно, старающиеся отнять у нас историю и память, это тоже назовут мифом? Но я–то знаю, что это правда! Стараясь опорочить память о героях, они замахиваются на наши «мифы», которые рождает правда прошлого, а их воспринимает наша душа. Враг коварен. И он находится не только вне страны, но и внутри её.

Прав был один известный чешский писатель – гуманист Ю. Фучик: «Люди, будьте бдительны!».

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