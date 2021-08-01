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1 августа 2021, 12:16 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: cоцсети

Нос, глаза и уши человека​ расположены​ вокруг зубов.​ Главное - зубы!​

Проблемы с зубами вызывают проблемы с ушами (в частности, с вестибулярным аппаратом), с носом (гайморовы пазухи чувствуют зубы) и через нос начинаются проблемы с глазами. А глаза - это часть мозга.

Зубы человека -​ некий центр! Человек - это зубы!​ Редко дисфункция глаз, ушей носа влияют на дисфункции зубов.

Часто беззубость человека​ ​ освобождает человека от проблем с мозгом, зрением, ушами и носом.

Беззубость изменяет психику!

Зубы - основа психики. Психика - система по обеспечению потребностей. И зубы - главный инструмент принятия этих потребностей (пищи).

Берегите зубы!

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