Аргументы Недели Мнение 13+

Человек - это зубы

, 12:16

Человек - это зубы
Фото: cоцсети

Нос, глаза и уши человека​  расположены​ вокруг зубов.​ Главное - зубы!​ 

Проблемы с зубами вызывают проблемы с ушами (в частности, с вестибулярным аппаратом), с носом (гайморовы пазухи чувствуют зубы) и через нос начинаются проблемы с глазами. А глаза - это часть мозга.

Зубы человека -​ некий центр! Человек - это зубы!​ Редко дисфункция глаз, ушей носа влияют на дисфункции зубов.

Часто беззубость человека​ ​ освобождает человека от проблем с мозгом, зрением, ушами и носом.

Беззубость изменяет психику!

Зубы - основа психики. Психика - система по обеспечению потребностей. И зубы - главный инструмент принятия этих потребностей (пищи).

Берегите зубы!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Мнение

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

За последнее время все чаще и чаще стала появляться информация о том, что средства Фонда национального благосостояния России будут использованы для осуществления инфраструктурных мега-проектов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Происшествия