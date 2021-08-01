Не только талибы угрожают Афганистану, но и новые штаммы коронавируса

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 августа 2021, 11:01 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Запрещённая в России террористическая организация «Талибан»* продолжает полномасштабное наступление на правительственные силы.

Войска Ашрафа Гани ведут ожесточённые бои, стараясь не допустить прихода к власти экстремистов. По словам талибов, они контролируют уже более 85% процентов страны. Опасность исходит не только от превосходящих сил террористов, но и от их агентов, посланных на территории, контролируемые правительством. Однако не только исламисты сейчас угрожают Афганистану. Сохраняется куда более серьёзная угроза, которая не пощадит ни сторонников Гани, ни его противников. Коронавирус никуда не ушёл и так же разрастается. На фоне глобального противостояния фракций может возникнуть новый очаг пандемии, и это вовсе не пустые опасения.

По официальным данным, на территории Афганистана сейчас находятся 147 000 больных коронавирусом. 57 000 фиксируются, как активные. 83 000 человек полностью вылечились от инфекции. При этом, за время пандемии в этой стране умерли 6677. Очевидно, что данные статистики не соответствуют действительности. В стране почти полностью отсутствует система здравоохранения, учитывая непрекращающуюся войну и быстрый уход американцев. В регионах, контролируемых террористами, следить за здоровьем граждан будут едва ли. Ещё неизвестно, сколько именно людей умерло от «ковида» в зонах оккупации. Экстремистов больше всего волнует расправы над приверженцами Гани, а на простых жителей им всегда было наплевать. На самом деле в Афганистане может быть куда больше заболевших коронавирусом, в том числе и индийским штаммом «дельта». Просто СМИ посвящают своё время исключительно боевым действиям и практически не доносят никаких сведений о заражениях.

Недавно в ВОЗ и ООН заговорили о возможности создания нового очага пандемии на территории Бирмы. По мнению экспертов, в этой стране с начала года царят хаос и разруха. На фоне восстаний против военного правительства местная система здравоохранения полностью коллапсирована. Но ведь в Афганистане ситуация намного более худшая. Бирманское противостояние на фоне войны с талибами кажется лишь мелким локальным конфликтом. Посему мировым державам нужно обратить своё внимание на то, что творится сейчас в Афганистане. За распространением вируса в этой стране не следят вообще. Должные меры сдерживания совсем не предпринимаются. Если так всё и будет продолжаться, в скором времени возникнет новый штамм коронавируса, который, возможно, станет намного страшнее, чем всё, что мы видели ранее.

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