Возможно, пожары в Турции имеют рукотворное происхождение​

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31 июля 2021, 23:07 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: aif.ru

В своё время теория искусственного происхождения коронавируса была очень популярной в Турции. Об этом там говорили на уровне правительстве, а не только люди в городах.

Недавно вспыхнувшие пожары тоже приравнивали к рукотворным делам. Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров регионы зонами бедствия. В список зон бедствия вошли районы в провинциях Османийе, Мугла, Анталья, Мерсин и Адана. Первые признаки катастрофы были замечены неподалёку от города Мавгат. Число погибших уже достигло 4 человек. Общее количество пострадавших достигло отметки в 410 человек. Россия и Украина направили свои самолёты для помощи Турции. Основной причиной пожаров считалась ужасающая жара, но позднее появились предположения о том, что их учинили люди. В поджогах обвиняли экстремистов, курдов, различных врагов Эрдогана из антиправительственных фракций и «чёрных» бизнесменов.

Сегодня же было заявлено, что найден подозреваемый в поджогах лесов на территории Турции. Выступая в кризисном центре Муглы, Эрдоган отметил, что преступника поймали. Этого человека считают виновником в создании масштабной катастрофы и в поджогах лесных массивов. Президент также отметил, что долг правительства сейчас состоит в том, чтобы найти всех виновников преступления. Пока что турецкие власти не предоставляют точной информации, но всё же в будущем они несомненно раскроют личность возможного террориста. В соцсетях уже разгораются споры на тему того, кем именно может являться ответственный за массовые поджоги. В создании трагической ситуации винят курдистанских экстремистов и представителей исламистских организаций. Полиция и следствие на данный момент активно работают с подозреваемым и пытаются выяснить правду.

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