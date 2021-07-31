Теория естественного происхождения «ковида» давно подвергнута серьезным сомнениям

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31 июля 2021, 20:22 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: vestirossii.com

Сторонники естественной теории коронавируса уже давно вызывают недоумение у серьёзных людей. Особенно их гипотезы звучат нелепо для тех, кто в деталях расследовал цепочку событий в Ухани, связанных с распространением заразы. А ведь многие факты указывают на то, что зловредный вирус, «поработивший» половину Земли, мог вполне быть разработан руками человека, а точнее – руками учёных из Уханьской лаборатории. КНР до сих пор не идут на должное сотрудничество и отказываются от всех обвинений. Виднейшие эксперты из ВОЗ так и не были допущены до лаборатории. Более того, совсем недавно глава мирового здравоохранения Тедрос Гебрейезус напрямую обвинил Китай в отсутствии помощи в расследовании происхождения Covid-19.

Ранее совместная комиссия ВОЗ и представителей Си Цзиньпина сообщала, что первый пациент заразился «ковидом» 8 декабря 2019 года. Бывший директор CDC Роберт Редфилд полагает, что это не так, и вирус распространился задолго до декабря. Многие эпидемиологи считают абсурдной, как теорию зоонозности Covid-19, так и сведения о заражениях в начале зимы. По мнению Питера Форстера, основателя филогенетического анализма, вирус с вероятностью в 95% появился в Ухани ещё осенью 2019-го. Известно, что в сентябре таинственным образом возросли запросы в Google по словам «респираторный синдром». Это уже указывает на то, что люди были обеспокоены появлением неизвестной болезни, вызывающей атипичную пневмонию. Правительство КНР, между тем, продолжало всеми силами скрывать информацию вплоть до 31 декабря. Известно, что в базе данных Уханьского института вирусологии, находилось около 1000 коронавирусов, с которыми активно работали учёные.

Какой вывод из этого следует? В сентябре 2019 года в институте исследований могла случиться утечка. Власти же, опасаясь глобальных проблем, быстро снесли базу данных, среди которой имелась информация о вирусе, по геному совпадавшем с Covid-19. Когда началась эпидемия, сведения о разработках в институте отчего-то исчезли. Институт по неизвестной причине, полностью закрыл базу данных для внешнего доступа. Обычно такие действия не совершают без оснований. В компании DRASTIC заявляют, что информационная база, администрированная непосредственно доктором Ши Чжэнли (ведущий эксперт в Китае по коронавирусам), была переименована 30 декабря 2019 года. Как раз в тот самый день в институт прибыли образцы нового вируса. Ещё через какое-то время институт удалил из интернета даже описания. Сама Ши Чжэнли утверждала, что базу убрали из-за якобы хакерских атак, что само по себе являлось странным. Далее уже началась целая кампания по сокрытию правды, инициированная китайским правительством.

Сторонники естественного происхождения коронавируса предпочитают не обсуждать сентябрьские хроники из Уханя. Они полностью игнорируют многие факты, указывающие на рукотворность «ковида». Получается, что на мельчайшие детали эти горе-аналитики не обращают никакого внимания. Хотя из деталей, как известно, складывается целостность картины. По сути, те, кто считает, что вирус появился от летучих мышей, даже не вникают в подробности расследования происхождения коронавируса, и соответственно, их теория лишена всякого смысла. Именно поэтому большинство мировых учёных давно отказались от веры в «летучих мышей-заразителей» или панголинов, от которых злополучный вирус мог передаться человеку. Слишком уже это попахивает несуразицей на фоне того, что удалось обнаружить экспертам.

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