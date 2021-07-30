За фотографии жуков российским учёным грозит до 15 лет тюрьмы на Шри-Ланке

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30 июля 2021, 21:50 Александр Крохмаль, Журналист Источник: "Московский комсомолец"

Фото: pressreader.com

Порою и сказочный райский остров может открыть свою тёмную сторону. Примерно так случилось с российскими учёными-зоологами и их коллегой-физкультурником, оказавшимися на территории Шри-Ланки. Российские власти пока не спешат вызволить их из плена, и потому натуралистам приходится бороться за свою жизнь самостоятельно.

Всё началось ещё в феврале 2020 года, когда Александра Игнатенко, Николая Килафяна и их соратника учителя физкультуры Артёма Рябова ложно обвинили в нарушении законов Шри-Ланки. 27-го числа они были задержаны охраной национального парка за сбор косточек от фруктов и жуков. По словам самих зоологов, они всего лишь фотографировали редких насекомых. Никого вывозить с острова они даже не собирались. Учёные прекрасно знали местные законы. Но власти острова посчитали их едва ли не за врагов государства.



Как утверждают арестованные, местное правительство обошлось с ними бесчеловечно. Впрочем, так оно и есть. Сам арест выглядел скорее как похищение. На ночь их заперли в служебной комнате, отняв все вещи без присутствия каких-либо свидетелей. На следующий же день учёных отвезли в суд, где за 5 минут было принято решение доставить их в тюрьму. Во время ареста никто не дал им возможности позвонить в посольство или родным. Тюрьма оказалась почти такой же, как в период Средневековья. Заключённых держали в ужасающих условиях. Буквально в одной камере находилось не менее 80 человек. Причём, находиться учёным пришлось бок о бок со страшными преступниками и убийцами. Никаких циновок никто не подкладывал, потому заключённые спали на бетоне. Учёным и их коллеге крупно повезло, что среди арестантов нашлись те, кто согласился им помочь. Многие из них догадывались, что зоологи возможно ни в чём не виноваты.



Впоследствии, жизнь любителей природы превратилась в настоящий ад. По их словам, это было даже хуже, чем смерть. Рассказы учёных и их соратника напоминали истории узников нацистских концлагерей. Туалетов в тюрьме практически не было, вместо них приходилось справлять нужду в две огромные дырки в земле. Еда была по-настоящему отвратительной, при этом ещё и до невозможности острая. Хлеб попадался с крысиным помётом или гнилью. Гигиенические процедуры проводились нечасто. На каждого человека полагалось только 15 чашек воды, и этим надо было не только помыться, но ещё постирать бельё. Дело дошло до серьёзных заболеваний. Александр Игнатенко заработал себе язву, которая едва не привела его к гибели. Как позже сообщил учёный, в тюремной больнице было не лучше, чем в самом месте заключения. Лекарства практически не оказывали никаких эффектов.



Учёные заявляют, что выбраться из адского места им помогла коронавирусная пандемия. Власти Шри-Ланки испугались массовых смертей. Они также понимали, что зоологи не должны умереть в тюрьме, иначе это обернулось бы крупным скандалом. Вскоре ребят выпустили из заключения, но долгожданной свободы им никто не предоставил. Они оказались в такой же тюрьме, только уже без решёток. С тех пор, как их отпустили, учёные снимают комнатку в одном из самых нищих районов Шри-Ланки. Деньги на аренду им высылают родственники. Документы у них все изъяли, а работать запретили. Судебный процесс продолжает длиться, и власти намерены добиться самой высшей меры наказания. Целых полгода правительство Шри-Ланки прямо нарушало права россиян. Но всё же через некоторое время им предоставили переводчика. Говорил он по-русски очень плохо, но некоторые слова можно было разобрать.



На данный момент судьба двоих учёных и их коллеги учителя физкультуры до сих пор не решена. Судебный процесс может длиться годы, а то и десятилетия. Сторона обвинения всячески угрожала заложникам Шри-Ланки. Она заявила 16 свидетелей. Если каждого из них будут опрашивать по полгода и больше, то общий процесс может занять 10 лет. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников уже направил обращения в высшие инстанции РФ. Он рассчитывает, что президент Путин поможет троим учёным, оказавшимся в беде и вызволит их из плена как можно скорее. Но пока что особых результатов не наблюдается. Зоологи по-прежнему чувствуют себя брошенными государством. Все счета и расходы приходится оплачивать им самим. Никакой поддержки от своего правительства они так и не получили. К тому же недавно один из учёных, Николай Килафян сломал ногу, и ему требуется срочная операция. Игнатенко до сих пор лечится от язвы, которую он заработал во время нахождения в жуткой тюрьме острова.

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