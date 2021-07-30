Швеция почти полностью победила коронавирус

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30 июля 2021, 17:54 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

С 14 июля 2021 года в Швеции был зарегистрирован нулевой уровень смертности от коронавируса.

Страна официально приравнивается к победителям пандемии. Впрочем, этого следовало ожидать ещё ранее, когда в Швеции отказались от тотальных локдаунов и штрафов по отношению к населению. Итальянской ситуации здесь так и не повторилось. Коронавирусный пик не привёл к массовой смертности. На сегодня в стране официально регистрируется 1.1 миллион случаев заражения.

За всю пандемию умерло 15 тысяч человек. За последние сутки число заражённых не превышает отметки в 600 человек, что означает отступление вируса с территории государства.

По недавним сведениям, полный курс вакцинации прошли уже 50% населения Швеции. 75% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины, около 50% - две дозы. В возрастной группе 65 лет и старше было вакцинировано 89%. К прививкам никого не принуждают и не заставляют их делать насильно. Обязательной вакцинации в стране нет. Люди сами идут вакцинироваться, потому что доверяют своему правительству и противовирусным препаратам. Лишь малое число шведов выказывает недовольство по поводу действий собственных властей.

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