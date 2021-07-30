Почему все слушают Моргенштерна и для чего нам нужны мерзавцы

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 июля 2021, 15:20 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников

Вот же молодежь пошла, правда? Слушают своих моргешнтернов – только деградируют. Раньше росли на песнях Окуджавы и Антонова, кумиры правильные ценности доносили, а музыка, кино, книги – они-то точно были лучше и добрее. Сейчас все не то, и все не так. Но… было ли «то» и «так» хоть когда-нибудь? И чем вообще новые звезды привлекают наших детей, и почему циники и бунтари на самом деле были самыми привлекательными персонажами во все времена?



Десятки миллионов просмотров на YouTube и столько же, но уже в рублях и на кармане «гения современности» Моргенштерна – уже не удивляют никого. Самый популярный, медийный и ненавистный аудиторией рэпер занял трон короля русского рэпа и стабильно держит первые позиции в топах музыкальной индустрии уже несколько лет. Несмотря на это отовсюду только и слышно о том, как этот негодяй развращает молодежь и вообще является ходячей пропагандой всего самого плохого. И музыка, конечно, ни о чем, и слов совсем не разобрать, одни только басы да такие, что перепонки лопаются.



Последнее – вкусовщина – она вещь субъективная, а мы совсем не за этим здесь собрались. Музыкант – это не только про музыку. Давайте заглянем поглубже.



Чего хотели люди во все времена? Хлеба и зрелища. Наше поколение, уже накормленное, нуждается только во втором. Но кто справится с шоу лучше всего? Можно ли его ждать от целомудренных и «добреньких» лидеров мнений? Это вряд ли. И вот тут появляются провокаторы – они дают эмоции, говорят и делают то, что никто не может себе позволить.



Каким бы свободным не было общество – ему нужно свободы еще больше и так было и будет всегда. А отрицание – главное для свободы условие. Все скучное мы всегда хотим отмести и оставить только новое, то, что еще не приелось. Базаров был нигилистом – он бунтарь и он тот, кого мы запомнили. Как и Онегина, Рудина или Печорина. Разве не они были наделены не самыми лучшими качествами, но так нравились всем нам? Лишние люди, которых не принимает никто. Они так близки каждому, потому что имеют недостатки, присущие нам самим. И они сделали себя сами.



Очаровательные мерзавцы в литературе, кино, в жизни – они нравятся нам, потому что с ними интереснее. Положительные герои не цепляют, ведь про них уже все известно. Плохих же ребят нужно разгадать, мы никогда не знаем, чего от них ждать и всегда надеемся: может, добро все-таки победит? И что отрицательный персонаж не сделал бы – благо или зло – эмоций, которые мы испытаем, хватит еще на пяток лет.



А в подростковом возрасте с положительными героями еще скучнее, потому что в детях бушуют гормоны – где же риск и интрига? А главное во всем этом – смелость, она на подсознательном уровне означает силу. И мы любим сильных людей, потому что нам тоже хочется быть такими. Да он же бросил вызов обществу – вау!



Циники и мерзавцы делают то, на что нам самим решиться сложно, поэтому мы как бы проживаем вместе с ними их жизнь и видим, как было бы, если бы наши принципы были другими, если бы мы пошли «не по той дорожке». Разве не лучше пережить этот опыт с кем-то на экране или сцене, чем перенести в реальность?



В юном возрасте очень важно самоопределиться и сделать это проще всего через протест. Всем тинейджерам нужно пройти через то, чтобы быть «другими» и «непонятыми», чтобы понять, кем они хотят стать на самом деле. И если вы, как родитель, помогаете своему ребенку пережить это время – никакие моргенштерны не сделают из него тунеядца, наркомана или негодяя.



Детям нужно бунтарство и пора прекратить заблуждаться в том, что это происходит только сейчас. Вспомните группу «t.A.T.u.» и тот вызов, который они бросили зашоренному постсоветскому обществу. Девочки-лесбиянки били все рекорды и стали самой известной российской группой за всю историю.



А как же «Sex Pistols» и всем известные Сид и Нэнси? У всех них, как и у Моргенштерна, одна идея – нарушить максимум табу, выйти за рамки и помочь поколению выразить свой протест. Это единственный возможный путь к тому, чтобы проявилась индивидуальность. Чтобы почувствовать свободу и только так понять, какие нужно поставить рамки для самого себя в будущем.



Эти революционные идеи никогда не были новыми, во все времена был свой Моргенштерн, который откровенно плевал на общественные устои и нравился всем, потому что такая энергетика заряжает и воспринимается лучше всего. Потому что это юность.



У всех она была, и может, именно вы, в тон своего времени (что взрослым тоже казалось безнравственным и ужасающим), качали головой под какую-нибудь панк-группу или отращивали длинный «хаер».



Не нужно поносить поколение за то, какое оно – моду не изменить, но помочь детям пережить ее – вот задача всех, кто этот период уже перерос. Не надо морализаторства, дайте детям поддержку и станьте им другом на пути к поиску себя. Мы набиваем шишки и только так понимаем, кто мы есть, так давайте позволим детям сделать то же самое и не будем стараться дать готовый ответ. Пусть они пощупают и погрузятся полностью, а потом выберутся и сделают вывод. И нет, это не про крайности, но это про такую невинную вещь как музыка.



Если вы позволите своим детям прожить свой путь, они обязательно сами поймут, что положительные персонажи не такие уж и скучные, и именно с ними идти рука об руку куда лучше, спокойнее и интереснее. Но если мы будем запрещать и топать ногами, не принимая ничего нового, желание попробовать запретный плод у них будет только расти. И выразится это «попробовать» не только в том, чтобы посмотреть или послушать, но и сделать.



И что же в таком случае лучше: дать детям прожить жизнь Моргенштерна, или позволить покачать головой под его незамысловатую песню?

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