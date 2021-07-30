Жители Нью-Йорка получат бонусы за вакцинацию

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 июля 2021, 08:58 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы Недели

Обязательная вакцинация – нонсенс для американцев. Подчинение строгим приказам всегда было для них несвойственным делом.

Но всё же вакцина на данный момент – самое эффективное средство против коронавируса и без неё уже никак не обойтись. Чтобы ещё больше завлекать людей в прививочные центры, власти Нью-Йорка пошли на введение особых мер. Горожане, решившиеся на вакцинацию, могут получить бесплатные билеты на различные мероприятия и даже полноценную сотню долларов. По данным инфоагентств, на сегодня в Нью-Йорке вакцинированы 54.4% жителей. 4.8% привиты лишь частично. Мэр города Билл де Блазио настроен против обязательного ношения масок, но вакцинацию, при этом, он считает самыми лучшими мерами для борьбы с вирусом. Именно в его администрации активно выступают за вручение привитым американцам «лёгких денег».

Тем, кто получит первую дозу вакцины от «ковида» в Нью-Йорке, будет дозволено с 30 июля выбрать один из полагающихся бонусов. Правда бонусы будут ограничены во времени. Это было сделано для того, чтобы не развращать людей, и чтобы в свою очередь ускорить их приход на вакцинацию. Кто получит первую дозу 28 или 29 июля, 30 июля уже смогут получить призы. Подростки 18 лет и чуть постарше могут выиграть особые «премии». После регистрации введения первой дозы вакцины, они смогут получить не только 100 долларов, но и бесплатные билеты на всевозможные спортивные мероприятия. Также они могут выбрать билеты на паром сразу на 10 поездок или вступить в какие-нибудь клубы. Но несмотря на все введённые меры, Нью-Йорк не стоит считать передовиком в бонусной кампании для привлечения к вакцинации. Этим уже в своё время прославились такие штаты, как Огайо, Западная Вирджиния и Мэрилэнд.

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