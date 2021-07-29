Муссонные дожди в Индии привели к человеческим жертвам

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29 июля 2021, 21:45 Александр Крохмаль, Журналист

globallookpress.com

2021 год стал самым худшим за всю историю существования Индии. Во всяком случае именно так говорят многие аналитики.

В стране до сих пор свирепствует коронавирусная пандемия. С каждым днём заражаются десятки тысяч человек. Но помимо «ковида» добавились новые бедствия, на этот раз стихийные. С прошлой недели в Индии фиксируются мощные муссонные ливни. На прошлой неделе из-за наступления стихии погибло почти 200 человек. Ливни вызвали масштабные наводнения в штате Махараштра. Впрочем, и сейчас ситуация с наводнениями далеко не лучшая. По меньшей мере, 16 человек погибли из-за паводка в штате Химачал-Прадеш. Водные потоки смывают целые селения и уничтожают даже самые крепкие дома. В сельской местности царит серьёзная паника. Сотни людей остались без жилищ и пытаются спасти свои жизни. Экономический ущерб страны уже оценивается властями.

Правительство сформировало специальный комитет по борьбе с бедствиями. На месте наводнений и прошедших стихий активно работают спасатели. К операциям по поискам пропавших людей и помощи пострадавшим привлечены военные и полицейские силы. По прогнозам синоптиков, ливни в ближайшее время не прекратятся, и это может грозить новыми человеческими жертвами. На фоне стихии также возможны новые всплески заражений коронавирусом. Спасаясь бегством от наводнений, люди часто забывают про то, что в стране ещё бушует пандемия и развивается «дельта» штамм. Ввиду трагической ситуации в Индии, президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Раму Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди.

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