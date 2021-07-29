Критерии роскошного жилья так и не были прописаны в законодательстве РФ

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29 июля 2021, 16:58 Александр Крохмаль, Журналист

Минфин подготовил законопроект по внесению изменений в Гражданский кодекс РФ. Речь идёт об изменениях в статье 1151 3-й части самого кодекса. Проект устанавливает, что жилые помещения, относящиеся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращённые на основании судебного решения в собственность РФ, подлежат продаже. Туда же относятся помещения, поступившие в собственность РФ, муниципальных образований и субъектов в порядке наследования, и в результате совершения сделок или признания их бесхозяйным имуществом. Вот только что именно подразумевается под термином «роскошное жильё» - пока неизвестно.

Сейчас в Минфин обсуждают разработку ещё двух законопроектов, отвечающих за введение новых норм. По данным «Известий», предполагаемый срок внесения этих проектов в Госдуму – второй квартал 2021 года. Напомним, что в прошлом году «роскошная недвижимость» не раз обсуждалась на правительственных заседаниях. В Минюст предположили, что относить к «роскоши» нужно недвижимость стоимостью дороже 30 миллионов рублей, либо же она должна иметь площадь более 50 кв.м. на одного человека. Но в Минэкономразвития РФ инициативу не поддержали. Поэтому вопрос об определении «роскоши», как таковой, до сих пор остаётся без ответов.

В самой Госдуме давно идут споры по поводу понятия «роскошной недвижимости». В партии «Справедливая Россия» считают, что данный проект поддерживать нельзя, так как критерии «роскоши» не прописаны, и это может внести несуразицу. Более того, глава фракции Михаил Емельянов полагает, что подобная инициатива серьёзно ударит по среднему классу. В КПРФ проект поддержали, хотя и не без критики. Коммунисты подчёркивают важность жёсткого контроля за установлением стоимости недвижимости, а также за финансовыми средствами после её продажи. В «Единой России» сообщили, что изучат новые нормы, но только после внесения законопроекта в Госдуму.

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