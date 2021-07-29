Вакцинация как последний поход к признанию России

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29 июля 2021, 09:40 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Признание России как несырьевого и развитого экономического субъекта, способного иметь свои мировые бренды - серьезная проблема внешнеполитического имиджа нашей страны в мире.

Потуги в этом направлении делались и делаются. Но, увы, ни в какое ВТО нас не приняли, и, более того, ввели​ экономические санкции. Последний поход в мировой брендовый​ бизнес-вакцинный​ ​ процесс​ заскочить России, по-видимому, уже тоже не удалось.​ Мы не смогли преодолеть первый барьер в этом процессе - барьер доверия самих россиян к нашей вакцине. Поэтому​ оснований для того, чтобы из нашей вакцины сделать успешный​ мировой бизнес-вакцинный проект не существует. А тем временем, западные вакцины набирают общемировые бизнес-вакцинные обороты. И эти обороты​ гигантские. Это мощная​ общемировая прибыль. Это мощный мировой проект, который уже начинает конкурировать с иными общемировыми экономическими проектами. Весь мир признал и знает западные вакцины, несмотря на то, что некоторые из них тоже вызывают в мире сомнения, но для бизнеса - это вторично! Главное, что эти западные вакцины уже глобализировались как доллар. Наивные потуги России выйти на этот глобальный уровень не удались, хотя Россия первая в мире заявила о разработке вакцины против коронавируса.​ Но это пионерство России мобилизовало Запад в спешном порядке внедрять свои вакцины. Очевидно, что любые начинания России предлагать миру свои разработки в любых сферах всегда будут встречаться Западом в штыки.

Поэтому необходимо признать, что сейчас главным мотивом власти на мобилизацию всех россиян на вакцинацию отечественной вакциной, является общемировое признание, что наша страна, не только сырьевой придаток мира, но и имеет свои научно-технологические перспективы. Здоровье россиян, вероятнее всего, нечто вторичное для​ власти.

Мои экспресс-опросы​ антивакционеров показывают, что многие из них не против вакцинации как таковой, но против вакцин, эффективность которых является пока неопределенностью. Более того, многие из них желают свободы выбора между зарубежной и отечественной вакциной.

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