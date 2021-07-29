Вакцинация как последний поход к признанию России

Признание России как несырьевого и развитого экономического субъекта, способного иметь свои мировые бренды - серьезная проблема внешнеполитического имиджа нашей страны в мире.
Потуги в этом направлении делались и делаются. Но, увы, ни в какое ВТО нас не приняли, и, более того, ввели экономические санкции. Последний поход в мировой брендовый бизнес-вакцинный процесс заскочить России, по-видимому, уже тоже не удалось. Мы не смогли преодолеть первый барьер в этом процессе - барьер доверия самих россиян к нашей вакцине. Поэтому оснований для того, чтобы из нашей вакцины сделать успешный мировой бизнес-вакцинный проект не существует. А тем временем, западные вакцины набирают общемировые бизнес-вакцинные обороты. И эти обороты гигантские. Это мощная общемировая прибыль. Это мощный мировой проект, который уже начинает конкурировать с иными общемировыми экономическими проектами. Весь мир признал и знает западные вакцины, несмотря на то, что некоторые из них тоже вызывают в мире сомнения, но для бизнеса - это вторично! Главное, что эти западные вакцины уже глобализировались как доллар. Наивные потуги России выйти на этот глобальный уровень не удались, хотя Россия первая в мире заявила о разработке вакцины против коронавируса. Но это пионерство России мобилизовало Запад в спешном порядке внедрять свои вакцины. Очевидно, что любые начинания России предлагать миру свои разработки в любых сферах всегда будут встречаться Западом в штыки.
Поэтому необходимо признать, что сейчас главным мотивом власти на мобилизацию всех россиян на вакцинацию отечественной вакциной, является общемировое признание, что наша страна, не только сырьевой придаток мира, но и имеет свои научно-технологические перспективы. Здоровье россиян, вероятнее всего, нечто вторичное для власти.
Мои экспресс-опросы антивакционеров показывают, что многие из них не против вакцинации как таковой, но против вакцин, эффективность которых является пока неопределенностью. Более того, многие из них желают свободы выбора между зарубежной и отечественной вакциной.
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